La continuidad de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, luego del Mundial de Rusia 2018, fue un tema incierto para los hinchas peruanos. Incluso, fue el mismo entrenador quien confirmó que sí había una opción para que no siga al frente del cuadro incaico, cosa que no se dio en la fecha esperada.

“La única posibilidad para que no renovara con Perú, es que tuviera posibilidades concretas de la Selección de Argentina. Estoy muy cómodo, la verdad, y tuve respaldo en los momentos más jodidos, cuando no ganábamos. Los dirigentes me respaldaron y estamos super agradecidos por ese aspecto”, sostuvo el estratega en diálogo con ESPN Argentina.

Por otro lado, el entrenador de la Selección Peruana destacó que aquel respaldo no se ha perdido con el paso de los años e, incluso, la relación cada vez se fortalece más con los directivos del combinado nacional, quienes confían plenamente en el trabajo de Ricardo Gareca y de su comando técnico.

“Ahora también me respaldaron en un momento jodido porque estábamos anteúltimos en las Eliminatorias sudamericanas. Ahora, más o menos, nos enganchamos, pero estábamos mal hace dos fechas”, agregó el director técnico del conjunto blanquirrojo.

El partido que más lamentó con Perú

Precisamente, sobre la larga campaña en las Clasificatorias, el DT de la Bicolor fue consultado sobre si hubo algún compromiso que pudo tener un mejor desenlace para sus dirigidos. Entonces, el ‘Tigre’ Gareca se remontó a la primera fecha del proceso y a la visita al estadio Defensores del Chaco en Asunción.

“Lamento el resultado contra Paraguay, en el inicio, por cómo se dio el trámite. Era un partido que podíamos haberlo ganado, arriesgue más de la cuenta en un determinado momento. Nos dieron vuelta el partido, luego lo empatamos”, reconoció el estratega de la Selección Peruana con relación al duelo del 8 de octubre del 2020 que concluyó 2-2.

