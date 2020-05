El Estado ya dio luz verde para reactivar el fútbol en nuestro país. En la Federación Peruana alistan los protocolos necesarios para evitar a toda costa los contagios entre los futbolistas, sin embargo, Ricardo Gareca fue claro en su posición y aseguró que, en algún momento, alguno de ellos tendrá que verse afectado por la enfermedad.

“Es importante tomar en cuenta que se van a contagiar los jugadores. No por eso se va a parar. Es necesario continuar todos", sostuvo el técnico argentino en una entrevista con RPP.

Cabe precisar que, en la misma entrevista, el técnico aseguró que su intención es que los entrenamientos se reanuden la primera semana de junio. El entrenador de la Selección Peruana espera que la Liga 1 se reanude la primera semana de julio sin mucha burocracia en la aprobación de los protocolos por parte de las autoridades gubernamentales.

“Es necesario que esto comience cuanto antes, cumpliendo los protocolos que el ministerio de salud recomienda. Pero hay que ponerse en marcha lo antes posible. Lo importante es que no sea el 30 de junio el reinicio de los entrenamientos, tiene que ser la primera semana. Lo que necesitamos es que la primera semana de junio se reactive todo para que la primera semana de julio comience la Liga 1”, señaló.

“Lo antes posible deben arrancar los entrenamientos. No soy un político ni mucho menos porque no entiendo y no me interesa, me interesa el fútbol y lo que hago yo. Esto no puede pasar de aprobación en aprobación. Sí, tiene que haber un control, pero tiene que aceptarse la vuelta al entrenamiento porque la condición de los jugadores se deteriora cada día más”, añadió.

