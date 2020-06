Ricardo Gareca y Néstor Bonillo viajarán a Argentina para ver a su familia y esperan retornar cuando se dé inicio a la Liga 1 dentro de 45 días. El preparador físico de la Selección Peruana señaló que el ‘Tigre’ será el primero en viajar, este sábado, y que él partirá la próxima semana a Buenos Aires y luego a la ciudad de Avellaneda donde tiene a sus familiares.

“Nosotros tenemos la familia en Argentina, en Buenos Aires. Yo la tengo en Avellaneda y viajo la próxima semana. Ricardo Gareca entiendo que está viajando esta semana para ver a la familia. En estos 80 días teníamos la posibilidad de movilizarnos del Perú, pero elegimos quedarnos. Por ahora todo está encaminado para poder ir a ver a nuestro seres querido”, dijo en RPP.

“No charlamos del regreso, pero estoy convencido que cuando comience el torneo vamos a estar ya en Lima. De acuerdo a lo que hablamos con el presidente (Agustín Lozano), fines de julio, seguro para ese entonces estaremos de vuelta en Lima”, añadió.

Néstor Bonillo apuntó que para monitorear todo se queda en Lima Adrián Vaccarini (preparador físico) quien tiene a su familia en la capital. "Oscar Ibáñez (preparador de arqueros) y Nolberto Solano (asistente) viven aquí, así que en el aspecto presencial no tenemos inconvenientes”, agregó.

“Se me cruza la posibilidad de estar con mi familia. Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelos y porque me gustaría estar un tiempo, iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa. Esto va a llevar un tiempo (el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1) y en el mes de julio los equipos puedan trabajar en su totalidad. Ese tiempo lo puedo aprovechar”, dijo Ricardo Gareca hace unos días.

VIDEO RECOMENDADO

El video de Comando Sur contra el racismo

El video contra el racismo del Comando Sur. (Facebook)