Ricardo Gareca sobre permiso a Paolo Guerrero: "Me llamó cuatro veces y a la cuarta accedí"

Ricardo Gareca volvió a hablar sobre el permiso especial que solicitó Paolo Guerrero para no entrar en consideración para los amistosos internacionales que la Selección Peruana iba a disputar este mes. El 'Tigre' dejó en claro que no solo fue una llamada la que el 'Depredador' le hizo para dicha solicitud.

"Me llamó cuatro veces. A la cuarta accedí", contó Ricardo Gareca sobre la insistencia de Paolo Guerrero de jugar por Internacional de Porto Alegre los enfrentamientos (contra Cruzeiro) de la Copa Brasil.

El entrenador de la Selección Peruana dejó en claro que, a futuro, si algún deportista desea autoexcluirse, deberá hacerlo por iniciativa propia y de manera directa, sin intermediario alguno.

"La selección es lo más importante. si me van a pedir permiso, el jugador (Paolo Guerrero) me lo tiene que pedir, no las instituciones", comentó Ricardo Gareca durante la conferencia de prensa luego del partido de Perú ante Ecuador.