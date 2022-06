Este lunes, Ricardo Gareca se juntó en horas de la mañana con su comando técnico y, luego, lo hizo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. En esta junta, el técnico argentino le hizo saber al titular del ente rector su interés por mantener su cargo durante un nuevo periodo. No obstante, con algunos cambios de por medio, que abarcan más campos que el del primer equipo nacional.

Según pudo conocer Depor, la primera solicitud del ‘Tigre’ gira en torno al crecimiento del campeonato nacional (Liga 1). El segundo, va de la mano con las competencias formativas y el fútbol de menores, que estuvo dos años paralizado a causa de la pandemia del COVID-19 y que Gareca tantas veces reclamó.

Aún no hay nada cerrado, pero desde la Federación existe el interés por que el estratega renueve, por lo que de llegarse a un acuerdo en las próximas horas solo tendrían que ajustarse algunos detalles. Gareca se siente cómodo en Perú y sus logros lo respaldan con la hinchada blanquirroja, que se siente agradecida, aún cuando no se logró la clasificación. Hoy, las consecuencias que se quede son más positivas que negativas.

Torneo Puesto Copa América 2015 3º Copa América Centenario 5º Eliminatorias a Rusia 2018 5º - repechaje Rusia 2018 Fase de grupos Copa América 2019 2º Copa América 2021 4º Eliminatorias a Qatar 2022 5º - repechaje

Los ‘pro’ de la continuidad de Ricardo Gareca

La permanencia de Ricardo Gareca al mando de la selección trae consigo tres consecuencias positivas principalmente: la continuidad del proceso, estabilidad en las próximas convocatorias por el amplio conocimiento del fútbol peruano y la mejora del mismo. Y es que siete años al mando de un puesto no pasan en vano. Casi una década donde el ‘Tigre’ ha podido conocer en profundidad nuestro campeonato y sacar lo mejor en ‘pro’ de la bicolor.

Continuidad del proceso. Sobre este punto, el argentino, con 96 partidos al mando de la selección (39 victorias, 23 empates y 34 derrotas) conoce a la perfección a sus futbolistas, quienes han encontrado en él un líder, y en algunos casos hasta un padre en quien confiar dentro y fuera de la cancha. Gareca le ha permitido a los seleccionados dar un salto de calidad en el extranjero y consolidarse en sus clubes.

Cabe resaltar que hoy, tomando en cuenta la última convocatoria, solo 9 de los 28 futbolistas llamados para disputar el repechaje pertenecen a la Liga 1. Es decir, el 17%. Cuando Ricardo Gareca llegó en el 2015, de aquella primera selección que le tocó dirigir (en un amistoso ante Venezuela), solo ocho jugaban en el extranjero: 61% eran del torneo local.

Estos eran Luis Advíncula en Vitória Futebol de Portugal; Cristian Benavente en Real Madrid Castilla; André Carrillo en Sporting Clube de Portugal; Paolo Hurtado en Pacos de Ferreira de Portugal; Claudio Pizarro en Bayern Munich de Alemania; Renato Tapia en Twente de Países Bajos; Yoshimar Yotún en Malmo de Suecia y Carlos Zambrano en Frankfurt de Alemania.

#Convocatoria Ricardo Gareca dio a conocer los convocados del medio local para el amistoso frente a Venezuela. pic.twitter.com/xEGE7dZjTW — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 23, 2015

Además les ha otorgado una confianza que no tenían en procesos anteriores. Ello de la mano con el trabajo que se realizó en Videna con los distintos psicólogos y coaches, desde Marcelo Márquez hasta Juan Cominges. Y ni hablar de las implementaciones tecnológicas que se dieron en San Luis desde su llegada y que le permitieron obtener, a base de estadísticas y números sobre su condición física, el menor nivel de los futbolistas.

Estabilidad en las próximas convocatorias. Por otro lado, el DT, que nunca ha sido ajeno a los partidos del torneo local, a los cuales ha asistido en distintas ocasiones y mirado de cerca, tiene en su mente y en su pizarra de la Videna un amplio número de futbolistas a quienes ha venido siguiendo y que serán claves en la próximas convocatorias. Pues, como se sabe, más del 50% de los futbolistas que hoy conforman la bicolor podrían culminar en óptimas condiciones las próximas Eliminatorias, pero la otra mitad tendrá que ser renovada de a pocos. Puesto que el 40% tendrá más de 35 años en el 2026, cuando se dispute la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, Gareca es el único que puede acelerar este proceso. Por su amplio conocimiento y por el gran respeto que se ha ganado en el fútbol peruano con los distintos deportistas. Hoy es visto como con autoridad. Todos quieren estar bajo su mando y eso será clave en un equipo que está próximo a verse obligado a renovarse.

Mejora del fútbol peruano. Finalmente, como ya lo ha repetido en distintas conferencias de prensa, y como se lo volvió a decir a Agustín Lozano en la reunión que tuvieron al inicio de esta semana, su intención es apoyar al crecimiento del fútbol peruano. Un punto clave pues Gareca no solo se esforzará por llevar a Perú al próximo Mundial, sino por dejarnos una estructura sólida que le sirva a las próximas generaciones.

“Los pedidos de Gareca con los que ya tienen en mente en la FPF. La Federación sabe que debe haber cambios en la estructura del fútbol y Ricardo ha pedido eso. No podemos centrarnos en el fútbol de la selección, sino en todo el ámbito. Tenemos que volver a retomar ello y tenemos que ser parte activa de ello. La FPF también lo quiere, ojo. Y bueno, si podemos ayudar, bien”, aseguró Juan Carlos Oblitas una semana atrás.

Asimismo, agregó que ya existe un plan para poner en práctica las ideas que el cuerpo técnico tiene en mente. “Hay un documento, hay un plan para retomar el tema de la reestructuración. Se han creado comisiones específicas en el fútbol profesional y menores, en donde hay gente representativa con un gran poder de gestión deportiva dentro de lo que es el fútbol”, afirmó el gerente deportivo.

Todos estos cambios permitirán que el nivel de nuestro fútbol crezca, existan más jugadores preparados para competir y por consecuencia la selección peruana continúe creciendo, alimentándose de jugadores a la altura de una selección competitiva, como lo es hoy la bicolor.

“Lo que queremos es involucrarnos más en ese proceso de cambio. El equipo base de la Selección, prácticamente la mayoría va a estar. Ahora hay que ver quienes vienen detrás. Eso nos llevó más tiempo de conversar con Ricardo. Hay jugadores en el medio local que están teniendo buenas temporadas, y el tiempo que nos queda para las Eliminatorias, ese tiempo es prudente para que Ricardo tenga la posibilidad de ver a esos chicos para el equipo base”, añadió el ‘Ciego’.

¿Hay aspectos negativos?

No. Para Perú no existen aspectos negativos en torno a la continuidad de Ricardo Gareca al mando del seleccionado. Pero si se quiere buscar alguno, la no clasificación a un nuevo mundial podría bajar su cotización en el mercado. De hecho, tras no conseguir el cupo a Qatar 2022, el interés que existía en Colombia y Chile por tenerlo al mando desapareció, y solo se confirmó el requerimiento de Egipto y Qatar.

No obstante, esta opción podría quedar descartada. Pues el técnico tiene todo a su favor de cara a las próximas Eliminatorias, considerando que estas se jugarán con un nuevo formato y con un mayor número de plazas para Sudamérica, dado que el Mundial 2026 se disputará con 48 equipos.

Conmebol pasará a tener de cuatro cupos y medio a seis y medio. Es decir, apenas tres selecciones, de las 10 sudamericanas, quedarán eliminadas. De las otras siete, seis de ellas tendrán un boleto directo al Mundial, y la otra deberá primero superar el repechaje. Asimismo, esta competencia podría jugarse en dos grupos, lo que beneficiaría a la bicolor, teniendo en cuenta los buenos resultados que siempre ha obtenido con este formato, como en las Copas Américas.

“Conmebol está trabajando en un formato diferente que sea más atractivo en el tiempo, porque Sudamérica va a tener seis cupos y medio (...) Una eliminatoria de 18 partidos como la nuestra, en la fecha 10 o 12 ya perdería interés. Entiendo que Conmebol está buscando un modelo que haga competitiva la eliminatoria hasta el final”, aseguró Gonzalo Belloso, asesor estratégico de FIFA para Conmebol, en una entrevista para DirecTV.

🗣️ "Sudamérica va a tener seis cupos y medio para la Copa Mundial de la FIFA 2026"



⚽️ Gonzalo Belloso, sobre el nuevo formato que se estrenará en Canadá, México y Estados Unidos.#FutbolTotalDIRECTV pic.twitter.com/CPbj7SR5Ik — Futbol Total DIRECTV (@DTVTotal) May 24, 2022

Cabe resaltar que, actualmente, Ricardo Gareca es el segundo técnico mejor pagado de Sudamérica, solo detrás de Tité, entrenador de Brasil. Según un informe de Goal, el salario del ‘Tigre’ era de 3 700 000 dólares anuales (más de 14 millones de soles). Cifra que se incrementó luego de lograr la clasificación de la bicolor a Rusia 2018 y devolvernos a una Copa del Mundo tras largos 36 años.

