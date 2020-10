Perú y Brasil se enfrentaron esta noche en el Estadio Nacional por el segundo partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Si bien la ‘Bicolor’ arrancó con pie derecho, el resultado no pudo mantenerse, sin embargo, la Selección Peruana demostró gran nivel durante los 90 minutos de juego.

En conferencia de prensa, luego del partido, Ricardo Gareca analizó el duelo y fue consultado sobre la razón por la que Perú no logró neutralizar los ataques de Neymar, quien anotó tres de los cuatro goles que encajó Brasil en el arco de Pedro Gallese.

“Creo que Perú neutralizó a Brasil, que Neymar haya hecho tres goles, tiene que ver con dos penales y no con jugadas. Creo que fueron situaciones que resolvimos mal nosotros, pero de todas maneras no vi en el juego en sí que haya alguna superioridad”, señaló el Tigre.

En otro momento, el técnico respondió una pregunta sobre el árbitro del encuentro, Julio Bascuñán, quien, junto al VAR, se convirtió en figura del encuentro debido a las polémicas que existieron.

“De los árbitros no opino, no tengo costumbre de hacerlo. Es algo que analizará la gente encargada, pero tendremos que superarlo, a veces los árbitros no tienen un buen día”, sostuvo el estratega argentino muy a su estilo.

“Ellos no necesitan ayuda de nadie” : Zambrano y su impotencia tras derrota ante Brasil

Carlos Zambrano no esperó mucho para referirse al partido entre Perú y Brasil, donde la ‘Blanquirroja’ terminó cayendo por 4-2 después de las decisiones dudosas del árbitro chileno Julio Bascuñán, todo esto en el marco del duelo por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Con mucha pero mucha impotencia .Se que esto es fútbol, pero también se que Brasil no necesita ayuda de nadie A seguir preparándose que el camino es muy largo Te Amo Perú Siempre”, escribió el ‘León’ en su cuenta de Twitter minutos después del pitazo final.

El jugador de Boca Juniors terminó siendo expulsado por un codazo a Richarlison, falta que en prima instancia fue sancionada con tarjeta amarilla. Sin embargo, el juez mapochino fue advertido por el VAR y terminó cambiando la amonestación por la cartulina roja.

