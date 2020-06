¡Qué tal quilombo! Ricardo Gareca es mundialmente famoso, no solo por ser el DT de la Selección Peruana, sino por haber vestido los colores de los dos más grandes de Argentina, Boca Juniors y River Plate. Sí, un cambio impensado hoy en día junto a su compañero Oscar Ruggeri y que cuando sucedió causó mucho revuelo.

“¡Que quilombo me metió Ruggeri al pasar de Boca a River, por favor!. No, no fue culpa de él, ja. Imaginate, que en esa época nos metimos en un quilombo bárbaro”, recordó el ‘Tigre’ en diálogo con Líbero, transmitido por TyC Sports.

El estratega argentino confesó el duro momento que atravesó con el Xeneize durante mediados de los 80′s, época en la que equipo atravesó una dura crisis económica, por lo que tuvo que optar por un cambio, hoy impensado en el fútbol de su país.

“Hoy yo creo que es impensado, nosotros no queríamos ir, a lo que nos daba River, nosotros nos quedábamos por la mitad. Pero la situación era tan tétrica tan desesperante, no nos podían dar nada, era una situación impensada, inédita en la historia de Boca. Nos tocó vivir ese momento a nosotros”, explicó.

Pero, ¿quién es Oscar Ruggeri? El también conocido como ‘cabezón’ también recordó aquellos años, cuando tuvo que cambiar de camiseta a la de los ‘Millonarios’. “No me pagaban en Boca, no cobré un mes, estuve ocho meses sin cobrar. No me arrepiento absolutamente de nada, porque yo quisiera que hubieran estado en el momento que estuve yo. Se robaban todo”, contó meses atrás para la prensa argentina.

Ricardo Gareca solo disputó 12 encuentros y marcó cuatro goles con los ‘Millonarios’, para luego ser fichado por el América de Cali. Curiosamente, ambos equipos se vieron las caras en la final de ese año de la Copa Libertadores, aunque quien alzó el trofeo fue su amigo Ruggeri.

VIDEO RECOMENDADO

FPF brindará cursos de capacitación. (Fuente: FPF)