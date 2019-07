Ricardo Gareca respondió a fuerte comentario de José Luis Chilavert

Ricardo Gareca respondió al fuerte comentario que publicó José Luis Chilavert sobre su persona. El DT de la Selección Peruana dijo que respeta al exarquero paraguayo y aclaró que no criticó a Lionel Messi.

José Luis Chilavert publicó un comentario en su cuenta de Twitter en el que reclamó por sus palabras sobre Lionel Messi durante la Copa América y cuestionó su amistad con Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

"Tengo un gran respeto por él. Debemos aceptar las opiniones. Yo no critique a Messi, es una voz autorizada que respeto. Yo solo dije que para hablar de corrupción hay que tener pruebas concretas. Yo respeto las opiniones de todos", dijo el entrenador en entrevista con RPP.

"Chilavert puede dar la opinión que quiera a mientras lo haga con respeto, es un persona a que intenta siempre defender y busca lo mejor para Sudamérica, es una personalidad con declaraciones fuertes", añadió.

Ricardo Gareca dijo que no tiene problemas con José Luis Chilavert con quien compartió en Vélez Sarsfield. "En la medida que opine y lo haga con resto no tengo problema, no voy a polemizar con él, lo respeto. Debemos convivir con opiniones aun siendo diferentes", dijo.

