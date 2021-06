Minuto 20 del segundo tiempo. La Selección Peruana ya perdía 3-0 ante Colombia y Ricardo Gareca miraba el banco de suplentes, con la intención de darle pelea a una escuadra visitante que se planteó bien en el Estadio Nacional y dominaba las acciones. Con un hombre menos en el campo de juego, por la expulsión de Miguel Trauco, decidió mandar al ruedo a Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula.

El atacante nacional compartió terreno de juego con otros dos atacantes, armando una línea de tres. Sin embargo, poco fue la influencia que tuvo en el resultado y en el juego, debido a que el balón no llegó a sus pies en la zona que él suele aprovechar para hacerle daño al oponente.

Según los datos OPTA dejados tras el partido, el delantero de la Selección Peruana consiguió un disparo al arco oponente, pero sin lograr alcanzar su objetivo. Las chances peligrosas creadas fueron nulas y completó 12 pases, teniendo una efectividad del 100% en ellos. A pesar de esto último, su influencia en ataque pasó desapercibida debido a su alejamiento del área rival.

Tal vez, la decisión del ‘Tigre’ pasó por darle mayor peso ofensivo a su ataque y detener las arremetidas del contrario desde su propio campo, pero descuidó la salida limpia del balón hacia los jugadores ofensivos del conjunto bicolor, comprometiéndolos a luchar por la posesión

El capitán invita a levantar cabeza

Acabado el encuentro, Paolo Guerrero fue uno de los más afectados tras la goleada recibida por la séptima jornada de las Eliminatorias. Sin embargo, el ‘Depredador’ quedó tranquilo por la entrega del plantel dirigido por Gareca, quienes lucharon, con un hombre menos, y no bajaron los brazos hasta el minuto final.

“Un poco triste por el resultado. Luchamos hasta el final. La expulsión de Miguel nos complicó. No sé si lo agredió. Hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Venimos en una serie negativa, pero esto no acaba y tenemos que buscar el resultado en Ecuador. El grupo no puede perder la mentalidad ganadora que teníamos. Estamos triste por el resultado, pero vamos a seguir trabajando”, sostuvo el capitán nacional tras el partido.





