Previo a la fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el técnico de la Selección Peruana dio a conocer la lista de convocados para los duelos ante Colombia y Ecuador. En la conferencia de prensa, el estratega fue consultado sobre el presente del atacante Gianluca Lapadula, quien no juega un partido oficial desde hace 37 días. El ‘Tigre’ se refirió al presente del ‘Bambino’ y aseguró que viene entrenando de la mejor manera.

“La inactividad siempre genera interrogantes, entonces eso es algo que iremos viendo. De todas maneras, viene entrenando. Más que preocupación e interrogante, hay otros muchachos que vienen trabajando bien. Entonces llegado el momento, veremos en qué situación está (Gianluca)”, aseveró el DT sobre el presente del ariete.

Asimismo, el estratega se mantiene calmado y espera que el atacante del Benevento llegue de la mejor manera. Eso sí, aseguró que existen otros nombres que vienen entrenando con un gran nivel, como es el caso de Alex Valera, quien anotó en los dos partidos amistosos de preparación de la ‘Blanquirroja’.

La Selección Peruana sigue peleando por un cupo a Qatar 2022. Si bien cerró el 2021 con 17 puntos en la tabla de posiciones, su preparación no para. El comando técnico de Ricardo Gareca no se quedó dormido y completó dos amistosos, llegando con gran ritmo a la fecha doble de clasificatorias.

El ‘Bambino’ llega sin ritmo

El pasado 15 de diciembre, Gianluca Lapadula ingresó desde el banquillo para el duelo entre Benevento vs. Fiorentina por la Copa Italia. Desde aquel entonces, el ítalo-peruano no volvió a jugar y lo principal a tener en cuenta es que la relación con el club se rompió, a causa de que su técnico, Fabio Caserta, aseguró que el atacante no quiere continuar en el equipo y busca nuevos aires en el mercado de fichajes de invierno.

De este modo, el ‘Bambino’ volvió a quedar por segunda vez consecutiva fuera de la convocatoria del conjunto italiano para disputar la Serie B. El seleccionado nacional no fue considerado para el choque que sostendrá el sábado contra Alessandria.

Por otro lado, Perú y Colombia chocarán el próximo viernes 28 de enero, desde las 4:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La transmisión de este compromiso estará a cargo de Latina y Movistar Deportes, así como vía streaming a través de Movistar Play. Sigue todas las incidencias en Depor.com.









