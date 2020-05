Como buen técnico, Ricardo Gareca ya va pensando el alguna alternativas de cara al inicio de las Eliminatorias, teniendo encuentra el panorama que se vive actualmente a causa del coronavirus. Por tal motivo, el entrenador de la Selección Peruana no descartó la posibilidad de armar un plantel solamente con jugadores que militen en el país.

“Tenemos conocimiento de todos los muchachos. Tenemos que estar preparados. Que no me escuchen a mí como un irresponsable. Digo, reuniendo todos los protocolos porque nadie quiere pasar sobre los protocolos, imagínense que de pronto FIFA dice que hay que comenzar todo, Conmebol comenzará con eliminatorias y tenemos problemas con los aviones y con que jugadores no están en sus equipos", sostuvo en una entrevista con RPP.

“Tenemos que contar con jugadores del torneo local. Si tenemos que jugar Eliminatorias con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo, pero hay que estar preparados. No sé si esto pasará. Estoy anticipándome y creo que es necesario anticiparse a la jugada”, continuó el estratega.

Cabe precisar que Joel Sánchez, actual jugador de Melgar, aseguró en conversación con Depor que mantiene comunicación con el comando técnico de la Selección Peruana durante este tiempo de cuarentena, por lo que es posible que el ‘Tigre’ ya esté pensando en los posibles convocados si es que las fronteras no llegan a abrirse a tiempo.

