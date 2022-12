La última semana, Jefferson Farfán anunció su retiro del fútbol profesional. Por supuesto, más de un elogio llegó para la ‘Foquita’, quien tuvo una carrera impecable en el exterior; además alcanzó cinco títulos con Alianza Lima y anotó el tanto que nos regresó a un Mundial después de 36 años. Ricardo Gareca (DT de la Selección Peruana entre el 2015 y 2022) también se pronunció sobre el tema.

“Le mandé un mensaje a Jefferson Farfán apenas me enteré de su retiro. Le agradezco mucho. Ha sido uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir en toda la vida”, sostuvo el exentrenador de la Selección Peruana en diálogo con Horacio Zimermman vía YouTube.

Por otro lado, Ricardo Gareca confesó que no fue a Qatar para presenciar el Mundial porque tenía en mente participar con la Selección Peruana (perdimos el repechaje contra Australia en definición por penales).

“No he vuelto a ver el partido con Australia, lo tengo fraccionado. Me quedé con los momentos más importantes. No fui a Qatar porque estaba convencido en verlo desde dentro. Al no ser así, no me interesaba ir como espectador”, acotó el ‘Tigre’.

¿Gareca dirigirá a Chile?

Si bien aún no recibe ofertas formales, no ha negado que surgió el interés de que pueda estar al mando del eterno rival de la ‘blanquirroja’: la selección de Chile. Al ser consultado por la cadena DirecTV, en una reciente entrevista para un programa que transmiten en tierras sureñas, manifestó que ve con buenos ojos dicho pase.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y dependiendo de lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, indicó en la entrevista. Eso sí, dejó claro que nunca se dio una oferta concreta.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.