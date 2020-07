Ricardo Gareca fue uno de los delanteros más destacados de Argentina y como técnico es uno de los más reconocidos en la región. Su paso de jugador a entrenador fue algo que vino meditando luego de cruzar la barrera de los 30 años, por lo que al momento de dirigir siempre quiso a un artillero con las características que tuvo él. Así le pasó con Paolo Guerrero.

En una entrevista para el portal argentino ‘Donde vive el deporte’, el estratega de la ‘bicolor’ confesó su admiración por Paolo Guerrero, no solo por su habilidad en el campo, sino por ser de los pocos delanteros “que es un 9 de área y que a mí me encantan”. Además, precisó que tiene mucho parecido a él.

“La coincidencia es que los dos [él como yo] son los biotipo de delantero que me gustan. Tuve la suerte de llegar a Perú y encontrarme con un “9″ de los que me gustan. Muchas veces uno cuando llega a un Club o Selección tiene que adaptarse, inventarlo o fabricarlo. Siento admiración por él, porque reúne muchas de las cualidades que yo pretendo de un delantero”, sostuvo.

El ‘Tigre’ Gareca explicó que “siempre como entrenador jugué con delanteros de mi estilo. Empecé con Zelaya, ahora lo tengo a Guerrero. En Vélez también tuve esos delanteros: Santiago Silva, Rodrigo López, Chuky Ferreyra, Pratto que quizás son diferentes, pero todos que le gustaban llegar al área y son delanteros potentes y fuertes”.

Ricardo Gareca va por su sexto año consecutivo al mando de la Selección Peruana. Su llegada le dio a la ‘bicolor’ la notoriedad internacional, luego de obtener la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y al llegar a la final de la Copa América 2019. Si bien las propuestas de dirigir al elenco de Argentina han sido muy notorias, el DT se ha quedado en Perú.

Incluso, durante la entrevista, manifestó que “el jugador peruano me enseño a mejorar como persona. Me enseño a tener mas paciencia, a tomarme mas tiempo y a adaptarme a las circunstancias. Uno no modifica su personalidad, puede modificar su carácter de acuerdo a las vivencias que nos tocan vivir. Creo que también modifique mi carácter”.

VIDEO RECOMENDADO

Sporting Cristal: Patricio Álvarez se prepara para el reinicio de la Liga 1. (Video: Instagram)