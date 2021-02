Tomando en cuenta que falta poco más de un mes para el reinicio de las Eliminatorias a Qatar 2022 -donde enfrentaremos a Bolivia y Venezuela-, desde la Videna tienen claro que están con el tiempo en contra. Frente a ese escenario, Antonio García Pye, gerente de selecciones, confesó cuándo arrancarían los trabajos de la Selección Peruana con jugadores del torneo local y para qué día está programado el retorno de Ricardo Gareca .

“Los de la MLS ya están yéndose a hacer las pretemporadas, entonces ya no tienen obligación de venir hasta el 22 que empieza el periodo FIFA. He escuchado que la próxima semana es posible que haya algún tipo de trabajo con jugadores locales. Gareca debe estar llegando el fin de semana”, mencionó García Pye en radio Ovación.

Con relación a la posibilidad de que algún club no dé el ‘okey’ para que un jugador se sume a una convocatoria de la Selección Peruana, esto sostuvo el gerente: “La disposición es para aquellos lugares con cuarentenas obligatorias al retorno, no tenemos todavía la situación exacta de cada ciudad, hemos pedido información a FIFA al respecto. Igual en Europa paran por fecha FIFA así que no hay mayor problema; en países como Estados Unidos y Brasil es que hay mayores dificultades”.

García Pye también se refirió a la logística de cara al partido con Bolivia. “Eso ya está prácticamente terminado, quiero ver si tengo la posibilidad de ir aunque sea en un viaje ida y vuelta a La Paz”, expresó. Ojo, Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana, en su momento confesó que viajarán un día antes del cotejo.

Por otro lado, también se le consultó sobre la posible convocatoria de Santiago Ormeño, quien viene de marcar un hat-trick con Puebla, en el triunfo por 4-0 sobre Juárez. “Reglamentariamente sí se puede porque él tiene DNI peruano”, añadió.

En San Luis desde el lunes 15 ya comenzaron algunos trabajos: Jefferson Farfán, Alexander Callens y Marcos López son los que vienen entrenando (la primera sesión fue en el gimnasio). Así está el panorama para la blanquirroja.

