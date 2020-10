El embajador de Betfair, Rivaldo, sabe que las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas del mundo. Sin embargo, la estrella brasileña cree que su selección no tendrá problemas para clasificar a Qatar 2022 y lo ve como favorito para el duelo ante Perú del próximo 13 de octubre en Lima, por la segunda fecha de las eliminatorias.

“Brasil visitará Lima para enfrentar a Perú y esa será una buena oportunidad para entender si Brasil tendrá una fase de clasificación cómoda si lograra ganar allí, entonces Brasil dará un gran paso para simplificar su camino a Qatar 2022. Además, e incluso teniendo algunos buenos jugadores, Perú no podrá utilizar a su estrella Paolo Guerrero. Es muy peligroso en el área y cualquier falta de atención podría ser costosa con él cerca, por lo que esto solo refuerza la idea de que Brasil sea el favorito en Lima”, indicó el embajador de Betfair.

Por otro lado, Rivaldo también cree que Brasil atraviesa un buen momento por el trabajo de Tite y la plantilla que tienen. “La selección brasileña comenzará su campaña para la Copa del Mundo 2022 la próxima semana y estoy seguro de que el equipo de Tite no tendrá demasiados problemas para clasificar a Qatar. Por supuesto, puede haber algunos partidos difíciles, especialmente fuera de casa, pero Brasil ya ha estado en todos los Mundiales antes y no creo que haya ninguna sorpresa esta vez. Recuerdo que en 2001 sólo nos clasificamos en el último partido y tuvimos que sufrir, pero luego nos coronamos campeones del mundo. De todos modos, no creo que se repitan esas dificultades porque Brasil tiene una plantilla fantástica y Tite está haciendo un trabajo sólido”.

Rivaldo emocionado por ver nuevamente el duelo Messi-Cristiano

Por otro lado, el embajador de Betfair también hizo una valoración sobre el grupo que le ha tocado a Barcelona de España en la Champions League, que comparte junto a Juventus, Dynamo Kiev y Ferencvaros. Rivaldo está emocionado por el enfrentamiento que volverán a tener Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Barcelona y Juventus están en el mismo grupo de Champions League y será lindo revivir este duelo que Messi y Ronaldo tuvieron durante muchas temporadas en el fútbol español. Sin duda, iluminará la competencia, ya que todo el mundo querrá ver sus partidos. Y con Dynamo Kiev y Ferencvaros completando el grupo, se espera que Juve y Barza se clasifiquen fácilmente y luchen por el primer lugar”, indicó el embajador de Betfair.

“Algunos tienden a mencionar que Messi bajó un poco el nivel tras la salida de Ronaldo de España, por lo que este es un momento excelente para que ambos jugadores vuelvan a subir de nivel cuando se enfrenten en el campo. Siempre fue un duelo sano entre ellos que motivó a los jugadores y a la propia competencia, por lo que es una rivalidad muy positiva que ahora se podría revivir durante al menos 180 minutos. Ronaldo siempre quiere ser el mejor y estoy seguro de que Messi no le hará la vida más fácil, así que solo tenemos que sentarnos cómodamente y ayudar a que suceda otro pedazo de la historia”, dijo el embajador de Betfair.

