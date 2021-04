Santiago Ormeño vive un notable presente en la Liga MX con la camiseta del Puebla. El delantero de 27 años se ha convertido en uno de los máximos artilleros del campeonato, siendo pieza clave para la gran temporada que viene teniendo el cuadro ‘Camotero’.

A partir de sus grandes actuaciones se empezó a hablar de su posible llamado a la Selección Peruana. Especulándose de su presencia en la última convocatoria que no se llegó a realizar por la suspensión de las Eliminatorias Qatar 2022.

Después de varias semanas, ‘Santi’ rompió su silenció para la prensa mexicana y reveló que todavía no ha tenido conversaciones con nadie del comando técnico del seleccionador Ricardo Gareca.

“No ha habido ningún contacto personal. Es cierto que el profesor Juan Reynoso me llegó a comentar que gente de allá habló de mí. No ha habido nada”, sostuvo en diálogo con ‘Ahora o Nunca‘ de ESPN.

Además, el exReal Garcilaso fue consultado sobre la posibilidad de vestir la Blanquirroja, algo que no descarta ya que tiene sangre peruana gracias a su abuelo Walter Ormeño.

“¿Por qué no? Soy mexicano, pero también peruano. Mis raíces son de ahí. Si me llega la oportunidad no habría por qué negarme”, comentó al respecto el atacante.

Hasta la fecha, Santiago Ormeño ha registrado 8 anotaciones en el Torneo Guard1anes 2021. Se encuentra a una diana de los líderes de goleo: Alexis Canelo, Rogelio Funes Mori y Nicolás Ibáñez.





