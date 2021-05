La gran temporada de Santiago Ormeño no solo le permitieron estar bajo la mirada de Ricardo Gareca para integrar la lista preliminar de 50 jugadores en la Selección Peruana con miras a su participación en la próxima edición de la Copa América, sino también para ser seducido por uno de los clubes más importantes de México.

Y es que según pudo conocer Depor, el actual atacante de Puebla ya tiene todo listo para ser el fichaje estrella de León, exequipo de Pedro Aquino, que quiere repotenciar su zona ofensiva con uno de los goleadores del actual campeonato azteca. El costo de la transacción bordearía los 5 millones de dólares.

Son ya 17 anotaciones las que Santiago Ormeño lleva consigo y que lo catapultaron como uno de los delanteros más pretendidos para el próximo año, sumándose a ello la posibilidad de integrar la Selección Peruana, lo que le da un mayor peso a su actualidad futbolística.

El actual delantero de León es Emanuel Gigliotti, uno de los consolidados en el continente, pero su actualidad y la fecha de finalización de su contrato (al culminar la presente temporada), permitirían que la plaza se desocupe para la llegada del jugador que también fue opción para integrar la selección azteca.

Todo bien con México

Tras el llamado de Santiago Ormeño a la Selección Peruana, muchos se preguntaron qué pasó con la posibilidad de que también pueda ser elegido por la delegación de México. Al respecto, el delantero de Puebla manifestó que no le incomodó no ser considerado por el equipo azteca, pues era una decisión ajena a él.

“No me puede causar molestia algo que no está en mis manos; no soy yo el que decide. Hay otras personas que son las que toman las decisiones [en la selección de México] y pues no me puedo romper la cabeza por eso”, sostuvo para un medio local el atacante de La Franja.

