Con miras la participación de la Selección Peruana en la próxima edición de la Copa América, se confirmó el lanzamiento de una nueva indumentaria, la misma que se dará a conocer en los próximos días de manera virtual por el actual patrocinador del conjunto bicolor.

Cabe destacar que este nuevo uniforme podría ser usado en los duelos que los dirigidos por Ricardo Gareca disputen en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, esto recién se confirmará en las próximas horas.

La Selección Peruana debutará, en Cali, contra Brasil el 18 de junio. Tras ello, se verá las caras con Colombia (21/06) y Ecuador (24/06) en la misma ciudad de su primer compromiso, cerrando su participación en la fase de grupos el 28/06 contra Venezuela, en Medellín. Cabe destacar que el certamen iniciará el domingo 13 de junio con el choque entre Argentina y Chile.

Para esta edición de la Copa América, CONMEBOL consideró oportuno dividir la participación de la Selección Peruana y las demás delegaciones en los países más cercanos a su ubicación geográfica, quedando 13 partidos programados en Argentina y 15 en Colombia.

Lo que le espera a la Selección Peruana

Hasta el momento, el equipo de Ricardo Gareca no ha disputado ningún partido oficial este 2021. Se tenía previsto reiniciar las clasificatorias en el mes de marzo; sin embargo, la pandemia no permitió que esto suceda. Perú debía enfrentar a Bolivia y Venezuela, pero estos duelos tendrán que ser reprogramados. CONMEBOL tiene en mente implementar una fecha triple en los últimos meses de este año; sin embargo, esto aún sigue siendo una incógnita debido a que no existe confirmación oficial que lo asegure.

En la misma fecha doble en la que enfrentará a Colombia, la Selección Peruana jugará ante Ecuador (8 de junio). El ‘equipo de todos’ está obligado a sumar en ambos partidos si quiere seguir soñando con pelear en la parte alta de la tabla la clasificación.

