Un día que el hincha de la Selección Peruana difícilmente olvidará. Hoy, se cumplen 15 años de aquella jugada, protagonizada por Andrés Mendoza en el empate 2-2 entre el combinado nacional y Ecuador por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Alemania 2006, que pudo cambiar la suerte del combinado blanquirrojo en el certamen.

El 30 de marzo de 2005, el equipo dirigido por Paulo Autuori recibió, en el Estadio Nacional de Lima, a su vecino del norte. El compromiso, era clave para las aspiraciones de la bicolor, la misma que se encontraba con un rival directo, como Ecuador, en casa.

La Selección Peruana se puso adelante en el marcador con anotación de Paolo Guerrero, al minuto de juego. Ecuador logró darle vuelta al marcador por intermedio de Ulises De la Cruz y Antonio Valencia. Jefferson Farfán se encargó de conseguir el 2-2 momentáneo, lo que le devolvía las opciones al equipo de todos.

Andrés Mendoza y el error que millones de peruanos sufrimos

Se jugaban 43 minutos del segundo tiempo, cuando la Selección Peruana encontró una oportunidad perfecta para ponerse adelante en el partido. Roberto Palacios sacó un pase en profundidad perfecto y Andrés Mendoza controló de pecho para sacarse de encima al portero rival y a un defensa. Con el arco a disposición, no pudo definir de la manera adecuada, generando la sorpresa entre sus compañeros y entre los cerca de 40 mil espectadores que se dieron cita al coloso limeño. Aquella noche, el marcador no se movió más y el resultado complicó a la bicolor que, luego, no conseguiría su boleto a la cita mundialista.

