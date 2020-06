La fiesta que no fue. La Selección Peruana hacía su estreno en España 1982, su cuarto Mundial, enfrentando a Camerún, debutante absoluta. Con doce partidos de este torneo en sus hombros, la bicolor era clara favorita para ganar este encuentro, que finalmente quedó 0-0. Para muchos hinchas, el resultado más decepcionante de nuestro combinado patrio por toda la expectativa.

Otro afirman que Tim empezó a no ganarlo con la sorpresiva inclusión de Teófilo Cubillas al plantel, tan solo semanas antes de este encuentro. El ‘Nene’, ausente desde la segunda fecha de las Eliminatorias, no solo entró en la lista final, sino que le dieron la ’10′ y un lugar de titular en la volante, sacando de su posición a Julio César Uribe. El ‘Diamante’, quizás el más destacado en los meses previos, subió a la delantera. Guillermo La Rosa tuvo que ir al banco.

Miles de peruanos llegaron a campo de Riazor, en La Coruña, con la ilusión de ver un tranquilo triunfo de la bicolor, pero acabaron sorprendidos por el nivel del delantero camerunés Roger Milla. En épocas sin internet, videos en redes sociales y que era difícil ver por televisión a los futbolistas africanos, Camerún se convirtió en una grata sorpresa, con el '9′ como gran figura. Incluso, le anularon un gol.

A los 57 minutos, el brasileño Tim decidió arreglar la situación sacando a Cubillas y Leguía por Barbadillo y La Rosa. Así, Uribe volvió a su posición natural, pero no pudo hacer mucho para evitar el empate sin goles. Sin esos dos puntos fijos (se daba un par por triunfo hasta 1994), empezaba el desastre que significó nuestra participación en España 1982. Nunca más volvimos a jugar ante Camerún.

LA FICHA

PERÚ (0): 21 Ramón Quiroga; 2 Jaime Duarte, 3 Salvador Salguero, 15 Rubén Díaz (C), 16 Jorge Olaechea; 6 José Velásquez, 8 César Cueto, 10 Teófilo Cubillas (19 Guillermo La Rosa, 57′); 5 Germán Leguía (7 Gerónimo Barbadillo, 57′), 11 Juan C. Oblitas, 10 Julio C. Uribe. DT: Tim.

CAMERÚN (0): 1 Thomas N’Kono (C); 2 Michel Kaham, 4 René N’Djeya, 5 Elie Onana, 7 Ephrem M’Boum; 6 Emmanuel Kundé, 8 Grégoire M’Bida, 14 Théophile Abega; 16 Ibrahim Aoudou, 9 Roger Milla (10 Jean-Pierre Tokoto, 89′), 18 Jacques N’Guea (13 Paul Bahoken, 73′). DT: Jean Vincent.

TARJETAS AMARILLAS: N’Kono (80′)(CMR)

ÁRBITRO: Franz Wöhrer (AUT)

ESTADIO: Riazor - La Coruña (ESP)

ASISTENCIA: 11,000 espectadores