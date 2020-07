La tarde del 14 de julio de 1930, los once futbolistas de la Selección Peruana que pisaron el campo del desaparecido Estadio Pocitos, en Uruguay, ni imaginaron que estaban haciendo historia. Más allá de la derrota a manos de Rumanía, nuestro combinado patrio jugaba por primera vez en un Mundial. Un lujo con el que quedamos en la historia del fútbol.

MIRA AQUÍ EL ESPECIAL MULTIMEDIA POR LOS 90 AÑOS DEL DEBUT DE PERÚ EN MUNDIALES

La bicolor, que esa época aún no vestía la mítica franja roja en el pecho, tuvo el honor de participar en la edición inaugural de la Copa del Mundo, gracias a una invitación meses antes. Luis de Souza Ferreira, de Universitario, tuvo el honor de marcar el primer gol peruano en este torneo. El delantero casi no viajó por problemas en el presupuesto del plantel.

“Agarré el balón casi de volea con la pierna derecha y la mandé al otro palo”, recordó Luis de Souza Ferreira en su última entrevista a El Comercio en 2007. De no haber sido por la rápida intervención de la ‘U', la historia hubiera sido distinta, y este casi anónimo leyenda de nuestro fútbol no sería tan importante. La vida es cosa de momentos, y él supo aprovecharlo.

El Mundial de 1930 fue el estreno y adiós de Luis De Souza Ferreira en en nuestro combinado patrio. Colgó los chimpunes cuatro años después para ser ingeniero. Formó parte de la construcción del estadio ‘Lolo’ Fernández en 1952. Falleció el 29 de setiembre de 2008, a una semana de llegar a los cien años de edad.

El delantero Julio Lores Colán (de blanco) jugaba en el Necaxa de México. (Foto: Agencias)

Somos leyenda

Las primeras grandes figuras del fútbol peruano, como Alejandro Villanueva, el ‘Mago’ Valdivieso, Mario de las Casas o José María Lavalle tuvieron la fortuna de decir presente en el primer Mundial de la historia. Pese a perder y ser el partido con menos gente entre todos los Mundiales, Perú dio su primer paso en este campeonato, en donde brilló cuatro décadas después con la generación de Teófilo Cubillas.

El casi novel equipo peruano no tuvo mucha suerte en su primera Copa del Mundo, luego de perder 3-1 ante Rumanía, Uruguay logró un ajustado triunfo por 1-0 cuatro días después. Eso sí, la gran performance bicolor frente a los bicampeones olímpicos y futuros ganadores del Mundial fue destacable. Más allá de no sumar puntos, el equipo oriental, el más fuerte en esa época, trabajó duro para lograr la victoria.

LA FICHA

PERÚ (1): Juan Valdivieso; Alberto Soria, Mario De las Casas; Alberto Denegri, Plácido Galindo (C), Domingo García; José María Lavalle, Julio Lores, Alejandro Villanueva, Demetrio Neyra, Luis de Souza Ferreira. DT: Francisco Bru.

RUMANÍA (3): Ion Lapusneanu; Adalbert Steiner, Rudolf Buerger, Ladislau Raffinsky, Emerich Vogl (C), Alfred Eisenbeisser; Nicolae Kovacs, Adalbert Desu, Rudolf Wetzer, Constantin Stanciu, Stefan Barbu. DT: Octav Luchide.

GOLES: De Souza Ferreira (75′)(PER) - Desu (01′), Stanciu (79′), Kovacs (89′)(RUM)

ÁRBITRO: Alberto Warnken (CHI)

ESTADIO: Pocitos - Montevideo (URU)

ASISTENCIA: 2,500 espectadores