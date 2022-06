Pero, si así nos sentimos nosotros, hinchas, periodistas, amantes del fútbol, el dolor que sienten ellos, los futbolistas, debe ser aún mayor. Y ni imaginar lo que debe estar cruzándose por la cabeza de Ricardo Gareca. Ese hombre delgado, de cabello largo, que en el 2015 se sentó en el auditorio de la Videna para ser presentado como el nuevo técnico de la selección absoluta y que hoy, después de siete años, tiene en su CV una lista enorme de logros obtenidos con la blanquirroja. Y que ahora, también, deberá definir su futuro en nuestro país. Que grita sin miedo “que se quede”.

Sin embargo, para conocer su decisión tendremos que esperar. Pues, este viernes, cuando parecía que al fin tendríamos una respuesta, Juan Carlos Oblitas, en conferencia de prensa señaló que el ‘Tigre’ se tomaría unos días para pensarlo. El 30 de junio podríamos saber el desenlace final.

“Este es un momento de reflexión. Lo que hemos pasado es un momento muy duro para todos. Los que más lo sintieron fueron Ricardo y los jugadores, quienes nos dieron alegrías los últimos siete años. Esta vez nos tocó perder, pero necesitamos que él continúe al frente el grupo. La percepción que obtuve es con optimismo. Creo que para fin de mes tendríamos una respuesta concreta”, aseguró el ‘Ciego’, quien además se mostró muy optimista con la determinación que Gareca podría tomar.

“Ricardo Gareca es la persona indicada para seguir en los próximos cuatro o cinco años. Salí con optimismo de la reunión que tuvimos. Es normal que se tome unos días… Queremos sí o sí que él continúe al frente del seleccionado nacional absoluto, que creemos que es la persona indicada para continuar estos 4 o 5 años que se vienen. Lógicamente no les voy a comentar lo que hemos charlado privadamente, pero yo he salido con mucho optimismo de esa reunión”, agregó.

Eso sí, por más interés que el técnico argentino tenga de continuar al mando del Perú, muchos aspectos deberán coincidir para que esto suceda. Pues, como aseguró Oblitas, “si ahora no se hacen los cambios, no se harán nunca”. Y el ‘Tigre’, antes de irse definitivamente -esperamos no sea ahora- quiere dejar el fútbol peruano con una estructura mejor y un nivel superior al que observamos ahora.

¿Qué debe ocurrir para que Ricardo Gareca se quede?

Ricardo Gareca lo ha dicho en distintas oportunidades. Para mejorar el balompié en nuestro país, se necesita cambiar la estructura del mismo. Darle mayor relevancia al fútbol formativo y al de menores. Y, además, crear nuevas normativas que no dejen de lado el crecimiento del deporte. Pues, sin nada de ello, la selección peruana continuará siendo una isla en medio de tanta miseria.

Ya que siete años después y con un Mundial encima, más allá de la burbuja de la blanquirroja, nuestro torneo sigue siendo de los más bajos del continente y ello se ve reflejado en los torneos internacionales, como la Copa Libertadores y Sudamericana, donde cada temporada obtenemos los mismos resultados negativos. Además, el universo de futbolistas, con un torneo de menores que se paralizó dos años, tiene y seguirá teniendo un bajo número.

En este panorama, según comentó el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Gareca ha pedido, para continuar en su cargo, tener implicancia en ciertas decisiones como menores y clubes. “Los pedidos de Gareca con los que ya tienen en mente en la FPF. La Federación sabe que debe haber cambios en la estructura del fútbol y Ricardo ha pedido eso. No podemos centrarnos en el fútbol de la selección, sino en todo el ámbito. Tenemos que volver a retomar ello y tenemos que ser parte activa de ello. La FPF también lo quiere, ojo. Y bueno, si podemos ayudar, bien”, dijo.

Asimismo, agregó que ya existe un plan para poner en práctica las ideas que tienen en mente. “Hay un documento, hay un plan para retomar el tema de la reestructuración. Se han creado comisiones específicas en el fútbol profesional y menores, en donde hay gente representativa con un gran poder de gestión deportiva dentro de lo que es el fútbol”, afirmó.

Todos estos cambios permitirán que el nivel de nuestro fútbol crezca, existan más jugadores preparados para competir y por consecuencia la selección peruana continúe creciendo. “Lo que queremos es involucrarnos más en ese proceso de cambio. El equipo base de la Selección, prácticamente la mayoría va a estar. Ahora hay que ver quienes vienen detrás. Eso nos llevó más tiempo de conversar con Ricardo. Hay jugadores en el medio local que están teniendo buenas temporadas, y el tiempo que nos queda para las Eliminatorias, ese tiempo es prudente para que Ricardo tenga la posibilidad de ver a esos chicos para el equipo base”, añadió Oblitas.

Cabe resaltar que para el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el 2026, sumándole cuatro años a los habituales convocados, el 40% tendrá más de 35 años. Estos son Christian Cueva (35 años), André Carrillo (35 años), Raúl Ruidíaz (36 años), Gabriel Costa (36 años), Yoshimar Yotún (36 años), Gianluca Lapadula (36 años), Luis Advíncula (36 años), Aldo Corzo (37 años), Horacio Calcaterra (37 años), Christian Ramos (37 años), Carlos Zambrano (37 años), José Carvallo (40 años), Jefferson Farfán (42 años) y Paolo Guerrero (42 años).

A seguir adelante

Cambiarle la mentalidad del futbolista peruano fue una de las tareas más difíciles que Ricardo Gareca ha tenido que realizar desde su llegada a la selección. Y lo hizo a través de un área de psicológica que anteriormente no existía en Videna. “Yo creo en el futbolista peruano”, dijo cuando pisó por primera vez San Luis un tres de marzo del 2015.

De esta manera, el especialista Marcelo Márquez, fue el primero en llegar. “Marcelo Márquez se sumó para apoyar al grupo al igual que Hugo Álves quien también será mi asistente”, dijo Ricardo Gareca. Los resultados no tardaron en llegar y Perú quedó tercero. En las Eliminatorias alcanzamos el repechaje y fuimos a Rusia 2018.

En tanto, posteriormente, en 2018, llegó el coach Juan Cominges, junto al psicólogo Giacomo Scerpella. Ellos estuvieron al mando del equipo durante todas las Eliminatorias Qatar 2022. Y aunque el objetivo no se logró -clasificar a la Copa del Mundo- los futbolistas mantuvieron mentalmente esa fortaleza, que esperamos se mantenga los próximos años.

Es por eso que este viernes, el ‘Ciego’ mencionó que aún tras la derrota, debemos ‘levantar la cabeza’. Y aseguró confiado que todo irá bien. “No volvamos a la cultura de la derrota y la negatividad. Cuando hablo de que el equipo no ganó, porque no hicimos un buen partido, eso es a título personal. Ricardo está convencido de que la Selección es un equipo que puede competir con cualquiera”, afirmó.

También habló sobre la reacción de Luis Advíncula al finalizar el repechaje y fallar el penal, donde el lateral envió un mensaje a través de sus cuentas de Instagram renunciando a la selección. “Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato. Está muerto, pero Lucho fallan los que patean y los que no patean no fallan. He visto fallar a Maradona, Messi, Pelé, Zico y Platini”, señaló.

“Ahora que hay redes sociales nunca hay que hablar en caliente. Lucho es un hombre enterito para la próxima clasificatoria. Cuando vuelva a la Selección Peruana luchará por su puesto”, manifestó el exfutbolista. De continuar Ricardo Gareca como DT de la bicolor su primera gran labor será superar, juntos, este episodio.

El equipo está unido

Después de la no clasificación a la Copa del Mundo, muchos rumores salieron al debate. Uno de ellos fue la poca o nula preparación que tuvieron los jugadores ante una posible tanda de penales. “Sí, nos hemos preparado para los penales. Se estaban practicando los penales en los entrenamientos. Por ejemplo, Christian Cueva salió acalambrado, André Carrillo, salió. Todo eso estaba preparado. No nos hace bien eso, lo que hace ver es que no había planificación, cuando eso es lo que más hace Ricardo”, manifestó el ‘Ciego’.

En tanto, sobre la presencia de Claudio Pizarro en la concentración dijo “Yo no estuve en Barcelona, pero sabía que el grupo se iba a reunir con Claudio a pedido del mismo grupo. Claudio fue a despedirse porque los tiempos no se dieron cuando estaba Gareca. Entonces, los jugadores le pidieron y conversamos. La relación entre Ricardo y Claudio es de respeto y de profesionales. Claudio solo quería despedirse de los jugadores”.

“El tema de premios está estipulado en todos los torneos que se han jugado. Agustín se reunió con los jugadores. El comando técnico tiene un contrato y ese contrato, quieran o no los jugadores, se va a cumplir. Es una tontería lo que están hablando. Cuando se da la derrota, disparamos, disparamos y disparamos. Ricardo está muy mal anímicamente hablando”, agregó sobre los supuestos premios que los futbolistas no quisieron compartir con el comando técnico.

Finalmente, declaró sobre la relación de invitados que estuvieron en el vuelo ‘chárter’. “El tema de los invitados, eso lo maneja la Federación. Esto se ha dado en algunas otras veces y no tiene nada que ver con el asunto. Ya en algún momento, la FPF explicará quiénes son los que han viajado. Yo fui directamente a Doha. No quiero explayarme más en el tema porque no nos hace bien. La delegación deportiva fueron entre 70 a 75 personas”, dijo al respecto. Cabe resaltar que viajaron 141 personas a Qatar en el vuelo de la selección. El excedente fueron amigos, familiares, dirigentes de la Liga 2, clubes, entre otros.





