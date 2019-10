Sergio Peña le dio la bienvenida a Miguel Araujo al FC Emmen y jugarán juntos en Holanda

Fueron meses duros los qué pasó Miguel Araujo lejos de las canchas, tras su salida del fútbol argentino. Pero ahora ya está de regreso. El defensa peruano es nuevo jugador de FC Emmen y jugará al lado de Sergio Peña en la liga de Holanda. Y claro, se trata de una buena noticia para Ricardo Gareca, teniendo en cuenta que la ‘Fiera’ es parte de su universo de elementos seleccionables.

Perú sumo a otro representante en el fútbol europeo. Y es que Miguel Araujo se convirtió en el flamante fichaje del FC Emmen holandés y se reencontrará con el otro peruano del equipo, Sergio Peña, con quien ha compartido vestuarios en la selección peruana y Alianza Lima. La noticia la dio a conocer el propio FC Emmen a través de las redes sociales.



"Miguel Araujo ha firmado contrato con el club de la Primera División de Drenthe hasta el verano del 2021", informó la institución. Miguel Araujo, jugador de Talleres hasta mediados de año, encontró por fin destino luego de algunos meses de inactividad, situación que había sido mencionada por el propio entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca.



De acuerdo a la publicación, Gareca "esperaba que Miguel encontrara un nuevo club pronto, nuevamente la semana pasada" en la conferencia de prensa en la que anunció la lista de convocados y, por obvias razones, no lo tomó en cuenta.



"La competencia holandesa tiene un buen nombre y es una competencia muy atractiva. Además, he oído de Peña que ha sido bien recibido y que es un club cálido. El estadio está lleno cada partido en casa y el ambiente es genial", afirmó el defensor de 24 años.



Miguel Araujo, integrante de la selección peruana en la Copa América 2019 y parte del grupo que fue al Mundial Rusia 2018, aún no será elegible para jugar en las próximas semanas con el FC Emmen, por la complejidad de la transferencia.

