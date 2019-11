Sergio Peña lamentó la cancelación del partido con Chile y dijo que la Selección Peruana seguirá preparándose porque no se sabe a ciencia cierta si el martes 19 se jugará. La FPF prepara un plan de emergencia para salvar la Fecha FIFA, debido a que es el último amistoso de preparación de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

"Teníamos muchas ganas de jugar contra Chile, como siempre. Si deciden no jugar es tema de ellos, pero nosotros nos vamos a seguir preparando porque uno nunca sabe. El partido está pactado no sabemos si van a viajar o no y nos tenemos que seguir preparando de la misma manera”, dijo.

Sergio Peña también habló sobre la posibilidad de ocupar el lugar que dejó Christian Cueva en la ‘bicolor’. “Yo no reemplazo a nadie, nadie reemplaza a nadie aquí. Todos somos jugadores de Selección. Es un tema secundario jugar en su lugar. Yo estoy trabajando fuerte y ya será decisión del entrenador”, comentó.

Los jugadores de la Selección de Chile decidieron no jugar el amistoso pactado para el martes 19 en Lima. Ahora la FPF busca un plan 'B' para no perder la Fecha FIFA. Así mismo decide qué medidas tomar debido a que existe un contrato firmado con la Selección de Chile para la realización del partido amistoso.

