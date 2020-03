Con la Eliminatorias aplazadas, los duelos ante Paraguay y Brasil quedaron pospuestos hasta nuevo aviso. Si tú fueras Ricardo Gareca, ¿cuál hubiera sido tu once para esos partidos?

No queda otra que admitirlo: la suspensión de las ligas alrededor del mundo y el aplazamiento de todas las competencias internacionales (incluyendo las Eliminatorias) ha dolido más de lo esperado. La falta de fútbol -por una razón más que justificada, eso sí- nos tiene ante una serie de reflexiones sobre lo que ocurrió, viene ocurriendo, ocurrirá y lo que hubiera ocurrido.

En ese marco, la Selección Peruana se quedó sin enfrentar, al menos por ahora, a Paraguay y Brasil por Eliminatorias. Pero, para matar el rato, nadie nos quitará la posibilidad de ‘alucinarnos’ Ricardo Gareca y armar el que hubiera sido el once titular para comenzar el camino rumbo a Qatar 2022. ¿Te animas? Yo voy por un 4-2-3-1, como nos tiene acostumbrado el ‘Tigre’. ¡Ahí va!





PEDRO GALLESE

Pedro Gallese

Quizás su 2019 con Alianza no haya sido del todo convincente (jugó 32 partidos y recibió 51 goles), pero regresar al fútbol extranjero hace soñar con volver a ver la mejor versión del ‘Pulpo’. De hecho, en las dos primeras fechas de la MLS, el ‘1’ del Orlando City ya dejó su arco invicto en una ocasión. No es casualidad que desde Estados Unidos se hayan fijado en él: Gallese siempre demostró seguridad bajo los tres palos de la Selección y, como suele decir Gareca, no ha hecho nada como para perder ese puesto. Carvallo y Álvarez, sus habituales suplentes, tampoco hicieron méritos suficientes para arrebatarle el sitio.





LUIS ADVÍNCULA

Lejos de los flashes de la multimillonaria Primera División española, Advíncula, sin mucha bulla, sigue consolidándose. De los 34 partidos del Rayo Vallecano en esta temporada, ‘Bolt’ fue titular en 23 y se ha ganado, en base a buenas actuaciones, la confianza del DT Paco Jémez. Así, ‘Lucho’ ya suma dos años con continuidad en el ‘Viejo Continente’ -lugar donde pocos peruanos, aunque cueste reconocerlo, llegan- y no tendría problema alguno en ocupar su puesto en la zaga peruana en Eliminatorias, una competencia que también conoce bien. Corzo, de buen momento en la ‘U’, sería su suplente.





MIGUEL ARAUJO

Con el universo de defensas de perfil derecho limitado por lesiones (caso de Carlos Zambrano y Anderson Santamaría) y el regreso, de a pocos, de Alberto Rodríguez a las canchas, Miguel Araujo se perfilaba para ser el primer central de la ‘bicolor’ en el arranque de Eliminatorias. El zaguero arribó al Emmen holandés para esta temporada y a pesar de demorarse en debutar por problemas con su visa, una vez que lo hizo ya no volvió a salir del equipo. Incluso, el exjugador de Alianza fue elegido en el once ideal de la Eredivisie en tres oportunidades (fecha 17, 19 y 24). ‘Tigre’, ¿no es más que suficiente?





LUIS ABRAM

Luis Abram

Nada nuevo. Ya establecido como central izquierdo en Vélez Sarsfield y también en la Selección (ahí jugó la exitosa Copa América 2019 y el resto de partidos después de la misma), se le podría considerar a Luis Abram como uno de los ‘fijos’ de Ricardo Gareca. Claro, el joven defensa tiene tres atributos que el director técnico ‘che’ casi siempre -digo casi porque siempre existirá una que otra excepción- busca: la técnica para salir jugando desde el fondo, el tener buen juego aéreo y poseer buen ‘timing’. Lo último, quizás, aprendido del maestro Alberto Rodríguez. Con 19 partidos como titular en la Superliga (Vélez terminó tercero), Abram hubiese llegado a punto para los choques ante Paraguay y Brasil.





MIGUEL TRAUCO

El salto del fútbol brasileño -donde no gozó de continuidad en las últimas temporadas- al francés seguro significó una serie de dificultades para Miguel Trauco. La competitividad de los ‘galos’ y un juego donde el físico es factor predominante, pudieron truncar (más) la continuidad del lateral izquierdo de la blanquirroja, pero no fue así. Aunque no sea titular indiscutible y deba acomodarse a jugar a veces en línea de cinco y otras en línea de cuatro, el ‘6’ de la blanquirroja suma 24 partidos, dos asistencias y un gol en todas las competencias de la temporada 2019/20 con el Saint-Étienne. En su puesto en la ‘sele’, por lo pronto, el ‘Mozo’ no tiene grandes contendientes. ¿El más cercano? Marcos López, quien sería su recambio.





RENATO TAPIA

Es un caso muy parecido al de Alberto Rodríguez. Tapia, titular en la segunda rueda de las Eliminatorias, en dos de los tres partidos de Perú en Rusia 2018 y en los seis partidos de la Copa América del año pasado, es un jugador que no requiere de una gran cantidad de minutos a nivel de clubes para destacar con la ‘bicolor’. En realidad, le hubieran sobrado las 15 veces que arrancó para el Feyenoord (entre Eredivisie, Copa de Holanda y Europa League) para volver a ponerse la ‘13’ frente a Paraguay y Brasil. Además, el ‘Cabezón’ está acostumbrado al nivel de las Eliminatorias y ofrece tanto juego como marca en el mediocampo peruano.





PEDRO AQUINO

Renato Tapia es jugador del Feyenoord desde la temporada 2015/2016.

Para el bienestar de la Selección Peruana, lo mejor que pudo pasar en los últimos meses es que Pedro Aquino dejó atrás una serie de lesiones. El mediocampista, quien venía de sufrir dos intervenciones quirúrgicas (una por pubalgia y otra en la rodilla derecha), arrancó en seis de los siete últimos choques del León y lucía con el ritmo -tanto futbolístico como físico- para cumplir con una doble labor: darle salida limpia al equipo (ante la ausencia del siempre fundamental ‘Yoshi’) y ser ese hombre de marca que siempre resultó ser una alternativa importante para Ricardo Gareca. Ahora, claro, con un protagonismo aún mayor.





ANDRÉ CARRILLO

Estará lejísimos del Perú y en una liga que muy pocos se darán el tiempo de realmente observar -por suerte, el ‘Tigre’ Gareca sí lo hace-, pero André Carrillo sigue siendo ese extremo derecho hábil que siempre apuesta por el mano a mano, desborda con suma facilidad y llena al rival de centros. Esa ‘Culebra’ la pasa más que bien en la Pro League saudí, donde su equipo, Al Hilal, no solo goza del puesto de cómodo líder, sino también de la destreza del peruano para eludir rivales y servirles goles -y a veces anotarlos- a sus temibles compañeros de ataque, Giovinco y Gomis. Con un ‘Gabi’ Costa irregular y Andy Polo cumpliendo con ‘chamba’ en la MLS, Carrillo, sin problemas, hubiera sido de la partida rumbo a Qatar 2022.





SERGIO PEÑA

El talento que lo hizo debutar a los 16 años en Primera División, la fortaleza que le dio haber quedado fuera de la lista final para el Mundial de Rusia y el grandísimo momento que atraviesa con el Emmen de Holanda hubieran tenido hoy a Sergio Peña -salvo un caso extraño- convocado para chocar con Paraguay y Brasil. Y, por qué no, siendo titular. Ante la falta de fútbol de Cueva y la posición de ‘10’ vacante, ‘Peñita’, también pícaro y con buena visión, podría ocupar tranquilamente ese sitio. De hecho, ahí es donde el DT del Emmen lo ubica y donde mejores frutos le ha rendido (lleva cuatro anotaciones en 22 partidos como titular en la Eredivisie). La meritocracia, algo difícil de encontrar en el fútbol, aplicaría en este caso.





EDISON FLORES

Luego de dos años -el segundo mejor que el primero- en el Morelia mexicano, el DC United, anunció al ‘Orejas’ como el fichaje estrella y reemplazo de Wayne Roone para la temporada 2020 de la MLS. El cuadro capitalino depositó toda su confianza en Flores, un jugador utilitario, sacrificado, humilde y, por sobre todas las cosas, dueño de un olfato de gol extraño para un volante. Sus números con la ‘bicolor’, incluso, parecen los de un delantero promedio (13 tantos en 51 encuentros). Por lo anterior y su continuidad, conocimiento del juego que propone Gareca y predisposición para cumplir también con el aspecto táctico, Flores tendría que haber ocupado el puesto de volante por izquierda.





PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero

El ‘Depredador’, capitán de la Selección y considerado, según el propio Ricardo Gareca, como uno de los mejores delanteros que ha visto en su vida, no podría haber hecho falta en la lista para chocar con Paraguay y Brasil. Y su llamado, en realidad, no hubiera sido por nombre o trayectoria, sino por el dulce momento que atraviesa con el Internacional de Porto Alegre, su tercer “amor” en tierras brasileñas. Este año, Guerrero ya suma cuatro goles en ocho partidos entre Torneo Gaucho y Copa Libertadores, una cifra que pudo ser mayor si el ‘Chacho’ Coudet lo hubiera utilizado más en el estadual. Ojalá su ‘mecha’ siga prendida para el regreso del fútbol sudamericano.

