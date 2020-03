En una entrevista con Radio Ovación el asistente técnico de Ricardo Gareca, Nolberto Solano, habló sobre la razón por la que ninguno de los ‘Jotitas’ forma parte de la Selección Peruana actualmente, a pesar de su destacada participación en el Sudamericano Sub 17 del 2007 y su clasificación al Mundial de la misma categoría que se llevó a cabo en Corea del Sur.

“Hay muchos casos de jugadores que no sostienen su rendimiento en el tiempo. No olvidemos el caso de los chicos que clasificaron al Mundial Sub 17; si ellos hubieran hecho las cosas bien, cuatro o 5 estarían ahora en la Selección Mayor”, sostuvo Solano.

"El fútbol no es de dos partidos, es de constancia y Ricardo Gareca ha sido siempre una persona busca que el jugador muestre constancia. Los jugadores del medio local deben tener constancia, demostrar en varios partidos”, continuó.

En la misma entrevista el asistente técnico de la Selección Peruana aseguró que la suspensión de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 es algo que beneficiará al equipo ya que algunos jugadores se encuentran lesionados. “Lo ideal siempre es contar con los mejores futbolistas y a nosotros no nos sobran. Coincidentemente se da esta situación y no vamos a negar que nos favorece para contar con todos que es la idea”.

VIDEO RECOMENDADO

Así vive la cuarentena Luis Aguiar.

Así vive la cuarentena Luis Aguiar. (Instagram)

TE PUEDE INTERESAR