Selección Peruana: Solano hizo anuncio sobre los 23 jugadores que irán al Mundial Rusia 2018

La lista final de los 23 jugadores de la Selección Peruana que irán al Mundial Rusia 2018 parece no ser un dolor de cabeza para el técnico Ricardo Gareca. Según explicó su asistente Nolberto Solano, salvo detalles, los nombres ya están escogidos.

" Gareca ya tiene casi todo definido para lo que quiere llevar a Rusia. Nosotros no somos como la selección argentina que no se sabe qué jugadores irán o no, lo nuestro ya se conoce", afirmó en el programa "La Cátedra" de "Radio Nacional".

► Cristian Benavente descartó mala relación con sus compañeros

Sobre los jugadores que no están teniendo mucha continuidad, agregó: "Sí existe la preocupación por los jugadores de la Selección Peruana que no tienen minutos en sus clubes, eso es lo primordial para nosotros. Cuando todos los chicos se juntan y juegan hacen demasiado, responden".

''Ñol' también se refirió al caso de Paolo Guerrero: "En la Federación estamos positivo, no nos podemos adelantar a ningún jugador reemplazante. Estamos esperando que juegue con su club para poder contar con él".

La Selección Peruana debe entregar una lista preliminar hasta el 14 de mayo y la final hasta el 4 de junio. Antes de Rusia 2018, enfrentará a Escocia en el Estadio Nacional (29 de mayo), luego a Arabia Saudita el 3 de junio en Altach (Austria) y el 9 de junio tendrá como rival a Suecia en Estocolmo.

► Paolo Guerrero confía en salir airoso de su audiencia en el TAS

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR