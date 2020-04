Al momento del tercer gol, todos nos abrazamos con alguien. Irónicamente, hoy el contacto es algo inviable, pero el motivo de esta alegría fue que la Selección Peruana Sub 17 tenía grandes chances de llegar al Mundial hace un año. No se pudo clasificar, pese al gran triunfo ante Uruguay, aun así Carlos Silvestri había dejado una nueva generación de buenos futbolistas.

Exactamente 365 días después, seis de estos futbolistas ya han debutado en Primera División, cuatro el año pasado. Yuriel Celi, el más destacado del plantel, fue el primero en hacerlo. El 19 de mayo de 2019, el zurdo fue titular con la Academia Cantolao en su visita a Pirata FC. En total, suma 18 partidos con dos anotaciones, una ante los norteños, siete meses después del Sudamericano, y la segunda ante Mannucci en febrero.

La habilidad y buen pie de Celi no solo han sido debilidades de su entrenador en la Academia Cantolao, sino también de Nolberto Solano. El entrenador de la Selección Peruana Sub 23 no dudó en convocarlo a los recientes Panamericanos y Preolímpico, pese a ser cinco años menor de la edad límite. En los últimos meses fue capitán de la Sub 20, que debería jugar un cupo a la Copa del Mundo el próximo mes de enero.

Yuriel Celi, nacido el 20 de febrero de 2002, jugó en ocho de los nueve partidos del Sudamericano Sub 17 -se perdió el encuentro ante Paraguay por acumulación de tarjetas amarillas - y anotó tres goles. Fue dueño de la capitanía ante en la recta final. Las críticas lo eligieron como el mejor de la bicolor y entre los más destacados del torneo.

Mathías Llontop anotó el gol del triunfo al último minuto. Fue celebrado con todo. (Foto: Fernando Sangama)

El 13 de julio, Carlos Bustos decidió jugársela por Nicolás Figueroa (24 de mayo de 2002) en un cerrado partido de visita ante UTC. El delantero disputó los últimos doce minutos en su debut en Primera División. Actualmente acumula 16 partidos con dos goles, ambos en febrero de este año ante Alianza Universidad y Deportivo Llacuabamba.

San Martín no se quedó ahí y también hizo debutar a Óscar Pinto (20 de enero de 2002), uno de los más queridos de la Selección Peruana Sub 17 en el Sudamericano por los hinchas. El atacante jugó en los últimos 15 minutos en un partidazo contra Alianza Lima. Lleva cuatro partido en Primera División, todos en 2019.

Para muchos, Pablo Bengoechea hizo la apuesta más arriesgada. El 3 de noviembre de 2019, puso de titular a Kluiverth Aguilar (05 de mayo de 2003) con tan solo 16 años. Es más, hizo jugar al lateral derecho en las finales ante Binacional, cumpliendo una buena labor. El diestro no formó parte de la Sub 15 de 2017 ni estuvo en las primeras convocatorias de Silvestri. Ni bien llegó a la bicolor, se ganó el puesto.

Aarón Sánchez (4 de mayo de 2003), también con 16 años, y Joao Montoya (4 de mayo de 2002), debutaron este año con la Academia Cantolao y Alianza Lima, respectivamente. Estos dos clubes, más San Martín, son los únicos que ha alineado a estos jóvenes futbolistas. Eso sí, Sporting Cristal ya tuvo a Joao Grimaldo en banca. Ojalá empiece su consolidación al reanudarse el torneo.

Selección Peruana Sub 17 2019

Nombre Debut en Primera PJ G AGUILAR, Kluiverth 03.11.2019 Alianza Lima 1-1 Alianza Universidad 9 0 CELI, Yuriel 19.05.2019 Pirata FC 0-1 Academia Cantolao 18 2 FIGUEROA, Nicolás 13.07.2019 UTC 0-2 U. San Martín 16 2 GRIMALDO, Joao Salió en banca de Sporting Cristal 0 0 LLONTOP, Mathías Salió en banca de San Martín 0 0 MONTOYA, Joao 23.02.2020 Ayacucho FC 2-0 Alianza Lima 1 0 PINTO, Óscar 13.10.2019 San Martín 2-3 Alianza Lima 4 0 SÁNCHEZ, Arón 02.02.2020 Academia Cantolao 2-1 Cienciano 3 0

Aún no debutan: Alessandro Burlamaqui, Rafael Caipo, Sebastián Cavero, Ángel de la Cruz, Pedro de la Cruz, Diego Enríquez, Jeremy Escate, José Huayhua, Didier La Torre, Carlos Meza, José Racchumick, Jesús Reyes, Carlos Ruíz, Massimo Sandi, José Soto.

Otros futbolistas de este plantel aún no han sido considerados en la Liga 1, pero sí han jugado amistosos en el primer equipo. Joao Grimaldo y Bruno Enríquez cumplieron una destacada labor en la presentación del plantel 2020 de Sporting Cristal ante Independiente del Valle. El atacante dio un pase para el segundo gol de los celestes. Por otro lado, Jeremy Escate fue inscrito en la lista de Alianza Lima para la Copa Libertadores 2020.

También hay casos como el de Rafael Caipo, también de ese equipo, quien por ahora se ha retirado del fútbol. El volante de primera línea fue el primer capitán de la Selección Peruana Sub 17 en el reciente Sudamericano, en el que no jugó en las últimas tres fechas. Quien llevó la cinta cuando este plantel era Sub 15 fue el arquero Massimo Sandi, hoy prestado por Alianza Lima a San Martín.

Carlos Silvestri se quedó con las ganas de dirigir el Mundial Sub 17, pero buscará revancha con este mismo equipo en la categoría Sub 20. Ernesto Arakaki lo confirmó como entrenador de ese plantel en cara al próximo Sudamericano. Lo importante es que el exgolero ya los conoce y podrá seguir con la misma línea de trabajo, en búsqueda de buenos resultados y una clasificación.

Alessandro Burlamaqui fue el único convocado que juega en el exterior. El correcto mediocampista está en el Espanyol 'B' de España y fue su papá quien envió videos a la Federación Peruana de Fútbol para que su hijo tenga chances de ser seleccionado. “No cambiaría a Perú por España”, declaró el futbolista elegido entre las 60 promesas del fútbol a nivel global.

Yuriel Celi fue el más destacado de la Selección Peruana Sub 17 en 2019. (Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán Negrini)

La Selección Peruana Sub 17 llegaba a la última fecha del Sudamericano obligada a derrotar a Uruguay para tener chances de clasificar al Mundial de Brasil. Sandi en el arco, Aguilar, como lateral derecho, Racchumick y Montoya en la defensa central, Llontop, en la banda izquierda, Escate, Burlamaqui, Celi, como volantes y Cavero, Pinto junto Figueroa arriba fueron los once elegidos por Carlos Silvestri. Otro resultado nos dejaba sin opciones de ir a la cita mundialista.

El oriental Dougal Arezo tenía otros planes y adelantó para la visita a los ocho minutos. La situación era adversa hasta que Óscar Pinto igualó las cosas gracias a un penal al 42′. Así se fueron al descanso. Al inicio del segundo tiempo, el mismo Pinto adelantó a la bicolor, otra vez desde los doce pasos. A falta de tan solo cuatro, Maximiliano Juambeltz empató el marcador con un golazo de tiro libre. Con ese punto, Uruguay seguía vivo en el Sudamericano.

Al tercer minuto del tiempo añadido sucedió el milagro. Mathías Llontop, el lateral izquierdo, marcó el tercer gol de la Selección Peruana Sub 17 en una heroica acción. La celebración entre titulares, suplentes, cuerpo técnico, miembros de la delegación y más personas fue eufórica. Los hinchas se abrazaban y hasta lloraban en las gradas de San Marcos. Por varios minutos, fueron las personas más felices del mundo. El partido acabó con un marcador de 3-2 a favor de la bicolor.

Finalmente, la alegría se convirtió en frustración tras el empate entre chilenos y paraguayos y la sorprendente goleada de Ecuador a Argentina. Así, los dirigidos por Carlos Silvestri se quedaron sin ir a la Copa del Mundo. Sentados en el palco de honor, los jóvenes futbolistas peruanos veían cada gol de los norteños con la cólera de no poder hacer nada desde su posición. Perú fue elegido sede de la próxima Copa del Mundo en 2021, y la categoría 2004 espera tener revancha.