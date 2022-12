El último martes, ‘Chemo’ Del Solar fue confirmado como nuevo director de la Unidad Técnica de Menores en la FPF. Tras ello, se encargó de explicar del trabajo que tendrá que realizar en el área, siendo importante el apoyo que recibirá por parte de los principales clubes de la Liga 1.

“Definitivamente, la base de nuestro fútbol son las categorías inferiores que nutren a los equipos profesionales. La formación de los jugadores no es tarea exclusiva de la FPF, sino de los equipos, porque la Selección Peruana es la encargada de reclutar a los mejores de todos los equipos del país y potenciarlos”, sostuvo.

Por otro lado, ‘Chemo’ Del Solar confirmó que tendrá un duro desafío en el país, ya que no se suele contar con competencias que permitan que todos los equipos (más los de provincia), alcancen un nivel importante, por lo que deberá centrar sus esfuerzos en alcanzar ello.

“No sé cómo haremos, pero tenemos que lograr que el torneo de menores sea competitivo en provincias y no solo en Lima. En Trujillo, el único rival importante para UCV era Mannucci, después le metía 10 goles a todos, y en todas las provincias es así. No hay competencia”, agregó en diálogo con ‘Full Deporte’.

‘Chemo’ y un nuevo reto en su carrera

Su experiencia en la dirección técnica en Perú, Chile y Argentina desde el 2005 serán puestas a prueba en este reto, ya que el plan es que pueda potenciar el trabajo de las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Incluso, estará en constante coordinación con el comando técnico de la selección absoluta y la Liga de Fútbol Profesional.

Al llegar a la Dirección Técnica de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, ‘Chemo’ tendrá que fomentar y desarrollar el talento juvenil, en sus diversas categorías. El objetivo principal será mantener la promoción de jugadores, así como el desarrollo de competencias en todo el país.





