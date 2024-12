No cabe duda que perder la sede del Sudamericano Sub 20 fue un golpe durísimo para el grupo que dirige ‘Chemo’ del Solar. Prepararse para jugar en casa, ir planificando todo y hasta ir buscando el acondicionamiento para altura de Arequipa, todo fue desechado luego de que la CONMEBOL nos retirara la localía. Sin embargo, la Selección Peruana debe continuar con su preparación, a pesar de que ya no seremos anfitriones, lo será Venezuela.

Y si en noviembre, la ‘sele’ tuvo una serie de partidos preparativos contra Chile y Uruguay; este mes no será la excepción para cerrar el año con actividad. A través de sus redes sociales, la ‘Bicolor’ informó que el equipo Sub 20 jugará dos nuevos amistosos de preparación ante Ecuador. El primer compromiso será el martes 17 de diciembre y tres días después será la revancha (viernes 20). Lo importante es que el equipo de Chemo jugará ambos cotejos en Lima, muy posiblemente en la Videna.

Si bien aún no hay una lista oficial para los dos partidos amistosos, hace un par de días se cerró el microciclo número 12 de la Sub 20 con 34 jugadores convocados, quienes fueron seguidos muy de cerca por el ‘Chemo’. Lo más probable es que la base de los duelos ante Ecuador sea la misma que usó para los compromisos del mes pasado, donde sacamos una victoria y un empate ante Uruguay en Montevideo y dos derrotas frente a Chile.

La selección de Chemo anunció dos nuevos amistosos de preparación. (La Bicolor)

Los convocados al último microciclo de la Selección Peruana Sub-20

Arqueros: Jefferson Rodríguez, William Falcón, Fabrisio Mesías y César Bautista.

Jefferson Rodríguez, William Falcón, Fabrisio Mesías y César Bautista. Defensas: Julinho Astudillo, Mateo Arakaki, José Amasifuen, Jonathan García, Brian Arias, Alejandro Pósito, Carlos Gómez, Joao Cuenca, Jems Tenorio, Franshesko Cassiano, Sebastián Cornejo y Fabrizio Lora.

Julinho Astudillo, Mateo Arakaki, José Amasifuen, Jonathan García, Brian Arias, Alejandro Pósito, Carlos Gómez, Joao Cuenca, Jems Tenorio, Franshesko Cassiano, Sebastián Cornejo y Fabrizio Lora. Mediocampistas: Gian Carlo García, Jean Lara, Nilton Ramírez, Álvaro Rojas, Esteban Cruz, Braidy Paz, Gerson Castillo, Ian Wisdom, Bassco Soyer y Sebastián Sánchez.

Gian Carlo García, Jean Lara, Nilton Ramírez, Álvaro Rojas, Esteban Cruz, Braidy Paz, Gerson Castillo, Ian Wisdom, Bassco Soyer y Sebastián Sánchez. Delanteros: Maxloren Castro, Jair Moretti, Rodrigo Dioses, Raúl Rojas, Mateo Rodríguez, Víctor Guzmán y Gilmar Rodríguez.

Convocados de la Selección Peruana Sub-20 para el duodécimo microciclo. (Foto: FPF)

¿Cómo perdimos la sede del Sudamericano?

A finales de octubre, la CONMEBOL realizó el sorteo para la fase de grupos del Sub 20 y Perú fue ubicado en el Grupo A, junto a Uruguay, Venezuela, Paraguay y Argentina. En el otro bombo, figuraron Brasil (cabeza de serie), Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia. Con una fase de grupos y un hexagonal final, donde los cuatro primeros clasificaban al Mundial de la categoría, todo estaba siguiendo su curso para la realización del evento en nuestro país (en Lima y Arequipa).

Sin embargo, hace un par de semanas, el ente rector sudamericano decidió quitarle la sede al Perú en medio de las investigaciones a Agustín Lozano, presidente de la FPF, por el caso ‘Los Galácticos’ y los reclamos por la falta de agilización en cuanto a los cumplimientos de los estadios, específicamente en Arequipa, como el estadio Mariano Melgar, Carlos Alfredo Villanueva.

Días después, la CONMEBOL anunció a Venezuela como la nueva sede del Sudamericano Sub 20, del 23 de enero al 16 de febrero del próximo año. El país llanero fue seleccionado tras una evaluación de sus instalaciones deportivas y las garantías de seguridad ofrecidas para los equipos participantes. Aunque todavía no se han confirmado los estadios donde se jugarán los partidos, la decisión representa una oportunidad importante para el país caribeño de consolidar su imagen como organizador de eventos internacionales.

Si bien Agustín Lozano deslindó que la decisión de retirarnos la sede fue por culpa del Gobierno, el IPD sacó un comunicado negando lo dicho por el presidente de la FPF. ““El Gobierno aprobó partida por 25.3 millones de soles para el mantenimiento de estadios para el Sudamericano 2025 (estadios Mariano Melgar y Carlos Alfredo Villanueva de Arequipa y Nacional de Lima) [...] IPD cumplió y empezó a tiempo la ejecución de las mejoras de los estadios”, se lee en el comunicado del ente deportivo nacional.

Asimismo, el IPD reveló que los organizamos encargados de la realización del Sudamericano se reunieron días antes del retiro de la sede. “El 5 de noviembre, el IPD y la CONMEBOL realizaron una visita conjunta a los recintos elegidos en Arequipa. Al día siguiente, la Conmebol y la FPF visitaron el estadio Nacional. En ningún caso, la CONMEBOL hizo observaciones a la planificación de las tareas y acciones a realizar que había trazado el IPD”.

TE PUEDE INTERESAR