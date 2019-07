Selección Peruana Sub 23: ¿quién chapará la cinta de capitán en los Juegos Panamericanos Lima 2019? [FOTOS]

La meta en conjunto es ganar la medalla dorada de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , eso está claro. Pero solo uno puede llevar la cinta de capitán. La ‘disputa’ está entre los dos más experimentados de la Selección Peruana Sub 23 , Mauricio Montes y el Carlos Cáceda.

Cada quien tiene fuertes razones para ser el líder. Con 37 años, el delantero es el mayor del plantel, incluso, le lleva dos décadas al menor (Yuriel Celi).

Por otro lado, el arquero es habitual convocado por Ricardo Gareca. Ser mundialista y finalista en Copa América con la Selección Peruana adulta le da cierta ventaja a la ‘Pantera’.

Selección Peruana Sub 23 tuvo sesión fotográfica. (América TV)

Pese a eso, no hay nada asegurado por ahora. Aún quedan algunos días para decidir, pero ambos están en la capacidad de asumir la capitanía. Todo suma en búsqueda de que el título se quede en casa.

Selección Peruana Sub 23: los candidatos para la cinta

Mauricio Montes (Delantero, 37 años) Nacido en 1982, el ‘Thor’ nunca jugó en alguna Selección Peruana, pero su experiencia será clave. Debutó como futbolista el 2000. Es el llamado a ser la carta gol. Fue el futbolista peruano con más goles la temporada pasada con 22 celebraciones. Nolberto solano resaltó varias veces el profesionalismo del atacante. Es más, reveló que Ricardo Gareca lo estaba siguiendo.

Carlos Cáceda (Arquero, 27 años) La ‘Pantera’ lleva tres años seguidos como seleccionado. Fue convocado por primera vez en 2012. Ya jugó en una Selección Peruana de menores, la sub 20 de 2011. Además, pudo ser ‘Jotita’ e ir al mundial Sub 17 de 2007, pero ‘Jota Jota’ Oré eligió a Víctor Ulloa como tercer arquero. ‘Ñol’ ya lo dirigió en su paso por la ‘U’, en 2012. Lo alineó en 16 de los 29 partidos que estuvo. No la hizo mal, pero Luis Llontop y Mark Cook le quitaron el puesto.

Copa Perú: así se escapó el árbitro. (América TV)

► ¡Los memes no perdonan! Vacílate con las divertidas publicaciones tras la derrota de los celestes en la Sudamericana



► Con Montes y Polar: el once de 'Ñol' para el debut ante Uruguay en los Juegos Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]



► Ni la 'U', ni Alianza, ni Cristal: ¿qué club aporta más jugadores a la Selección Peruana Sub 23? [FOTOS]



► Con Montes y Cáceda: ¿cuál es el promedio de edad del equipo que participará en Juegos Panamericanos 2019? [FOTOS]