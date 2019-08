No se guardó nada: Nolberto Solano señaló falta de carácter en la Selección Peruana

Nolberto Solano fue uno de los más incómodos por la derrota de la Selección Peruana Sub 23 por 2-0 ante Jamaica, resultado que dejó fuera de la pelea por una medalla en los Juegos Panamericanos 2019.

"El equipo no tuvo la capacidad de superar las líneas rivales. No quiero poner excusas, pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y, hoy, nos faltó carácter", señaló el estratega nacional en conferencia de prensa.

Dentro de su pesar, Nolberto Solano reconoció que esta experiencia le servirá a la Selección Peruana Sub 23 para madurar, ya que el roce internacional que tuvieron será vital en la última etapa de la formación de los integrantes de la bicolor.

"Pensamos que el equipo iba a tener buena reacción tras el resultado con Uruguay, pero no fue así. No nos olvidemos que son chicos jóvenes. Esto será una buena experiencia y sacaremos conclusiones a futuro", agregó.

Sobre su continuidad al mando de la Selección Peruana Sub 23 con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Nolberto Solano confirmó que es un plan que se le propuso antes de los Juegos Panamericanos 2019, aunque la decisión final no la tomará él.

"Sabíamos que esta iba ser una buena prueba para saber con quién se podría contar y con quien no. Dependerá de Juan Carlos Oblitas si es que continúo o no al mando de este equipo en el Sudamericano", finalizó

Mauricio Fiol en Cuarto Poder. (Cuarto Poder)

► A mal tiempo... Los mejores memes que dejó la derrota de Perú ante Jamaica en los Juegos Panamericanos 2019 [FOTOS]



► ¿Se sumará un peruano? Jugaron en la Sub 23 de sus países y se convirtieron en cracks mundiales [FOTOS]

► Tabla de Posiciones | Fútbol masculino así quedó al término de la fase de grupos en los Juegos Panamericanos

► Actualizada | Tabla de posiciones de Lima 2019: así quedó después de la tercera fecha | Fútbol femenino