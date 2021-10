La Selección Peruana Sub-20 fue una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus (COVID-19): muchos de los jugadores de la categoría se quedaron sin actividad regular en sus clubes y la competencia internacional del combinado fue suspendida. No obstante, una buena noticia surge antes del final del año, a la espera de que haya mayor actividad para el 2022, con el avance de la vacunación en el país.

La selección de Chile decidió organizar algunos encuentros amistosos de la categoría antes del final de la temporada, al anunciarlo públicamente este viernes. Según el breve comunicado, Colombia, Paraguay y Perú son los representativos invitados para el evento que se desarrollará en la ciudad de La Calera.

El pequeño certamen se disputará del 8 al 12 de diciembre en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar de la localidad. Los hinchas aplaudieron rápidamente la noticia, dado que la cancelación del Campeonato Sudamericano Sub-20 2021 en Venezuela trastocó los planes de todos los países en esta categoría juvenil.

Fixture del cuadrangular amistoso

Fecha 1 - miércoles 8 de diciembre

Chile vs. Perú

Colombia vs. Paraguay

Fecha 2 - viernes 10 de diciembre

Chile vs. Paraguay

Colombia vs. Perú

Fecha 3 - domingo 12 de diciembre

Chile vs. Colombia

Paraguay vs. Perú

La selección peruana Sub-20 disputará amistosos en Chile. (Foto: Captura)

Selección Peruana Sub-20 sigue trabajando

La Selección Peruana Sub 20 no dejó de trabajar a lo largo de los últimos meses, bajo el mando del entrenador Víctor Reyes, quien reemplazó a Carlos Silvestri, ahora en la Academia Cantolao. El comando técnico de la Blanquirroja no solo ha ido haciendo seguimiento a jugadores del torneo local, sino a otros juveniles del extranjero y este cuadrangular amistoso permitirá que puedan ser probados. Que sean unos buenos resultados.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.