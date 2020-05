Sin la pandemia del Coronavirus, en la que el fútbol no fue la excepción, la Selección Peruana habría jugado un mínimo de 15 partidos en 2020. Entre Eliminatorias (8 duelos), Copa América (al menos cinco) y amistosos (2), la bicolor tenía un duro calendario, que prácticamente se ha reducido a cero. En primera instancia, la FIFA y Conmebol esperan que el fútbol regrese en setiembre, pero las posibilidades de no jugar hasta el próximo año son grandes.

Acostumbrados en los últimos tiempos a ver a la Selección Peruana desde marzo, que es la primera fecha FIFA de cada temporada, en esta oportunidad esperaremos, en el mejor de lo casos, al noveno mes del 2020 para que nuestro combinado patrio salga a la cancha. En total, son ocho los antecedentes de estrenos tardíos de la bicolor, cada caso con una historia que contar.

La última vez que esperamos, mínimo, hasta setiembre para ver el primer partido de la Selección Peruana en un año fue en 2010. Luego de una desastrosa Eliminatoria a Sudáfrica, el plantel quedó desactivado y hasta sin entrenador en el primer semestre de hace una década. Sergio Markarián recién fue contratado en julio, luego de la Copa del Mundo y empezó su trabajo un mes después. Entre sus primeras decisiones, Jefferson Farfán, Santiago Acasiete y Claudio Pizarro, quien finalmente se lesionó, regresaron tras tres años.

El 4 de setiembre de 2010, Perú viajó hasta Toronto y venció por 2-0 a Canadá en el BMO Field. José Carlos Fernández y Jean Tragodara anotaron los goles de este amistoso, en el que hizo su debut, entre otros, el mundialista Luis Advíncula. Esta fue la última vez que el estreno anual fue en la parte final del calendario. No fue hasta octubre que se hizo de local, en una victoria ante Costa Rica en Matute.

El último año en que la Selección Peruana debutó en setiembre fue en 2010. (Foto: Getty Images)

La Selección Peruana hizo su estreno en la Copa América de 1927. En esa época, la aviación comercial no existía y cualquier viaje al exterior podía tomar más de una semana entera. El campeonato sudamericano se programó para finales de octubre en Lima. Así, daban tiempo para el traslado. Perú contrató como entrenador al oriental Pedro Olivieri e hizo su debut el 1 de noviembre. Uruguay nos goleó 4-0, en un bautizo para el olvido de la bicolor, que jugaba con una camiseta parecida al Atlético Madrid.

Dos años después se repitió la historia, pero esta vez la delegación peruana debió viajar hacia Buenos Aires. Sin siete futbolistas de Alianza Lima, quienes decidieron dejar la concentración y fueron suspendidos por la FPF, y con otras amnistías de última hora, Perú tuvo una larga ruta para llegar a Argentina. El 3 de noviembre de 1929, el cuadro local nos goleó por 3-0 en el Gasómetro de Almagro. Este fue nuestro primer partido en el exterior de la historia.

En la Copa América de 1947 sucedió el único caso de un debut anual recién en el último mes. El 6 de diciembre, Perú igualó a dos goles ante Paraguay en Guayaquil. El plantel pasó hasta penurias para llegar a Ecuador ante la paupérrima realidad económica de la Federación. La bicolor jugó hasta después de Navidad, al filo del Año Nuevo. Esta fue la última aparición de Teodoro ‘Lolo’ Fernández luego de doce años como seleccionado.

Ante su ausencia en las Eliminatorias a la Copa del Mundo en Suiza, Perú no jugó hasta el 17 de setiembre en 1954. En realidad era un combinado formado por la ACF (Equivalente a la ADFP de hoy), que incluso jugó con una camiseta totalmente blanca con su escudo. Aun así, la FIFA siempre ha considerado ese partido como selección 'A'. Chile nos derrotó por 2-1 en un amistoso en el Nacional de Santiago. El ‘Mago’ Valdivieso fue elegido para dirigir a ese equipo.

El único año en que la Selección Peruana debutó recién en diciembre fue en 1947. (Foto: Revista Estadio)

Perú, vigente campeón de la Copa América, jugó con diversos clubes desde junio, pero recién el 12 de octubre tuvo su primer amistoso contra una selección en 1976. La bicolor igualó sin tantos ante Uruguay en el Estadio Nacional limeño. Alejandro Heredia estaba al mando, pero dejó su puesto semanas después para permitir el regreso de Marcos Calderón. Esta fue la base que clasificó al Mundial de Argentina el año siguiente.

Doce años después se volvió a repetir la historia. Esta vez, Perú recibió a Paraguay el 21 de setiembre de 1988 y perdió por 1-0. Ojo, en marzo un extraño combinado del plantel adulto con la Sub-19 perdió ante Canadá en Lima, previo a un Clásico. Los norteamericanos sorprendieron y ganaron por 3-1. La FIFA no considera este amistoso en sus registros.

El penúltimo antecedente sucedió en 1992. Vladimir Popovic fue elegido como entrenador en octubre y ya se habían jugado un par de amistosos ante Argentinos Juniors y el DIM de Colombia, empero el 24 de noviembre se disputó el único partido ante un seleccionado. Perú y Ecuador empataron 1-1 en el debut del Roberto ‘El Chorrillano’ Palacios con la bicolor. Fue la primera de sus 128 presencias hasta 2009.

La última vez sucedió en 2010, y puede ser que se repita en 2020. La FIFA ya anunció que no va a apurar el regreso del fútbol en selecciones, así que la opción de la reprogramación recién en setiembre sería hasta descabellada. Aún no existe alguna vacuna para el COVID-19 y muchos médicos del clubes y seleccionados están creando opciones para que los futbolistas vayan regresando de a pocos a las canchas. Solo nos queda esperar.

Los años con debuts más tardíos de la Selección Peruana *Partidos ante otras selecciones reconocidos por la FIFA.

Fecha Partido Estadio Motivo 4 de setiembre de 2010 Canadá 0-2 Perú BMO Field - Toronto (CAN) Amistoso 17 de setiembre de 1954 Chile 2-1 Perú Nacional - Santiago (CHI) Amistoso 21 de setiembre de 1988 Perú 0-1 Paraguay Nacional - Lima (PER) Amistoso 12 de octubre de 1976 Perú 0-0 Uruguay Nacional - Lima (PER) Amistoso 1 de noviembre de 1927 Perú 0-4 Uruguay Nacional - Lima (PER) Copa América 3 de noviembre de 1929 Argentina 3-0 Perú Gasómetro - Buenos Aires (ARG) Copa América 24 de noviembre de 1992 Perú 1-1 Ecuador Nacional - Lima (PER) Amistoso 6 de diciembre de 1947 Paraguay 2-2 Perú Capwell - Guayaquil (ECU) Copa América

En 2002, la Selección Peruana no jugó partido alguno. Fue el último antecedente. Puede repetirse en 2020. (Foto: Archivo GEC)

LOS AÑOS EN QUE NO JUGÓ

Así como hubo años en que la Selección Peruana no paró de jugar, hubo temporadas enteras en que la bicolor nunca salió a la cancha. Diversos motivos hicieron que en diversas oportunidades no haya habido ni siquiera un entrenamiento de nuestro combinado patrio. La última vez sucedió en 2002, y no es tan descabellada la idea de pensar que se podría repetir en 2020 por el Coronavirus.

Eso sí, en 2002 España programó un amistoso ante Perú para el 21 de agosto, incluso la Federación Peruana de Fútbol designó de emergencia a Franco Navarro como entrenador, pero se canceló tres semanas antes. La ‘Roja’ debía cumplir su compromiso ante Hungría en esa fecha. Este partido, finalmente, se jugó en febrero de dos años después.

En 1990, con Perú fuera de la Copa del Mundo, no se jugó ni un solo partido. No había ni entrenador. Era casi una costumbre que la bicolor juegue poco o no juegue en años mundialistas que no participaba. Lo mismo sucedió en 1974 y 1958. En 1934 y 1950, la Selección Peruana renunció a jugar en Eliminatorias e incluso, en el segundo año, los futbolistas fueron bajados del avión antes de disputar la clasificatoria.

La década de 1960 no fue nada buena, hasta los dos goles de ‘Cachito’ Ramírez en La Bombonera. Perú pasó años enteros sin ganar algún partido y hasta sin jugar, como sucedió en 1964. Previo a 1950, era casi normal que no juegue en año sin Copa América, ya que apenas se disputaban amistosos. Nuestro combinado patrio tuvo su mayor ausencia consecutiva entre mitad de 1930 hasta enero de 1935.