Juan Carlos Oblitas: "Como técnico de la Selección Peruana nunca di permiso a un jugador"

Juan Carlos Oblitas ya quiere dar por finalizado el tema de Paolo Guerrero. El gerente deportivo de la Selección Peruana se mantuvo firme en su declaración sobre el pedido del 'Depredador' para no ser convocado en los próximos amistosos de la 'bicolor'.

"Los dichos de Guerrero no me generaron nada. Yo no cambio nada de lo que dije. Hablé con Gareca y hoy lo más importante es el equipo. Doy por cerrado el tema Paolo Guerrero", manifestó Juan Carlos Oblitas en 'Las Voces del Fútbol'.

Del mismo modo, recordó la época en la que fue técnico de la Selección Peruana y dijo que el calendario por fecha FIFA debe ser respetado por los clubes. Dejando en claro que como DT no habría dado permiso a alguno de los jugadores.

"Como técnico de la Selección nunca di permiso a un jugador. Se sabe perfectamente como son los calendarios de los futbolistas nacionales", añadió el gerente deportivo con respecto al tema de Paolo Guerrero.

Juan Carlos Oblitas estuvo al frente de la Selección Peruana como director técnico desde 1996 hasta 1999. El exfutbolista logró una buena campaña con la 'bicolor' en la Copa América de 1997, en donde quedaron en cuarto lugar.

Paolo Guerrero y sus declaraciones sobre la Selección Peruana. Foto y video: américa tv

