Carlos Zambrano fichó por Boca Juniors esta temporada, debutó contra Caracas en la Copa Libertadores y recibió elogios en el partido contra Gimnasia el día que los ‘Xeneizes’ conquistaron la Superliga 2019-2020. Lamentablemente, en aquel duelo sufrió una lesión que lo mantendrá alejado del fútbol por unas semanas. Sin embargo, el defensa no deja de pensar en la Selección Peruana y en volver a vestir la ‘blanquirroja’.

“Si estoy en el banco y le toca jugar al ‘Mudo’, a Araujo o a Santamaría igual estaré feliz por estar en la Selección Peruana. Que haya competencia potencia a todos para estar mejor. Todos tienen que entender que el que llega a la selección vendrá con la consigna de hacer lo mejor para su país y que los 23 o 30 que estén en el grupo llegan para sumar. Hoy en día tenemos que pensar más en la Selección y no tanto en lo personal”, señaló en ATV.

En la misma entrevista con ATV, el zaguero también contó las complicaciones que tuvo para poder debutar en la Copa Libertadores con el cuadro xeneize ante Caracas en Venezuela.

“El profesor Miguel Ángel Russo quería que viaje a Venezuela para la Libertadores, pero no tenía visa. No sabía que se necesitaba porque antes no era así; sin embargo, llamé a Elio Casareto (su representante), quien de inmediato se contactó con la VIDENA y en Boca también corrieron con el tema. Realmente mucha gente se involucró para jugar y debutar”, sostuvo.

Cabe destacar que Carlos Zambrano salió lesionado del duelo entre Boca y Gimnasia que se jugó el 7 de marzo. El futbolista peruano se fracturó una costilla y tuvo que ser intervenido, actualmente se encuentra en recuperación.

La ‘bicolor’ tiene por delante las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, en la cual debutará ante Paraguay, en Asunción, pero aún no hay una fecha programada para el encuentro debido que los partidos fueron suspendidos como una medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.

