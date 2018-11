La Selección Peruana cumplió con su octavo día de entrenamientos en la Videna y los trabajos de definición marcaron la jornada. La bicolor se prepara para enfrentar a Ecuador este jueves, a las 8.30 p.m. en el Estadio Nacional.

La bicolor dividió la práctica en tres partes, primero se hicieron trabajos en ataque en toda la cancha. En este entrenamiento anotaron: Ruidíaz, Benavente (3), Reyna (2), Flores (3). Los tres arqueros, Gallese, Carvallo y Álvarez.



Pedro Aquino se refirió a lucha con Renato Tapia y no ocultó deseo de ser titular en los 2 partidos



En la segunda parte del entrenamiento de la Selección Peruana se realizaron trabajos en espacio reducido. Esta vez los que anotaron fueron Gonzales, Reyna, Flores, Corzo y Calcaterra.



La Selección Peruana también realizó partido de práctica con la Sub 18 y Ricardo Gareca paró un primer once de cara al amistoso ante Ecuador. Si quieres saber cómo formó la bicolor ingresa a la siguiente nota ► Con Cristian Benavente: el once que paró Ricardo Gareca pensando en Ecuador [FOTOS]



Luis Advíncula arribó a Lima al promediar las 7 de la mañana y se fue directo a la Videna para unirse a los trabajos. El lateral realizó trabajos diferenciados debido al agotador viaje.

Luis Advíncula realizó trabajos diferenciados. (Video: Héctor Bartra)

Luis Advíncula dijo que siempre es lindo jugar en el Estadio Nacional. (Foto: @Ederhernandezl/Video: América TV)

