“Me motiva que la gente esté voceándome para la Selección Peruana. Quiero luchar por ganarme un puesto, es difícil pero no imposible”. Eran finales de 2007 y Carlos Zambrano no escondía sus sueños de todo joven de 18 años. En paralelo, José del Solar buscaba por todos lados a nuevos futbolistas en reemplazo del mar de suspendidos, públicamente y en silencio, por el escándalo de indisciplina del Golf Los Incas.

“El partido que Ecuador nos goleó por 5-1 (21 de noviembre de 2007), lo estuve mirando con los uruguayos Darío Rodríguez y Gustavo Varela. Me gritaron todos los goles en la cara, estuve molesto, ellos son mis ‘patas’ y nos jugamos, pero me dolió en el alma la derrota”, seguía contando el ya defensor central del Schalke 04 alemán. Dos años antes había jugado el Mundial Sub 17 y pasó su primer sinsabor con la bicolor al quedar eliminado en la fase de grupos.

‘Chemo’ lo llamó para el segundo amistoso de 2008, ante Costa Rica en el Max Augustín de Iquitos. Perú venía de perder ante Bolivia en La Paz, en donde Del Solar presentó su primera su lista de convocados totalmente renovada. Ante los centroamericanos no fue la excepción y el nombre de Carlos Zambrano aparecía por primera vez. La bicolor necesitaba urgente un nuevo zaguero ante la suspensión de Santiago Acasiete.

Ya padre de un niño con meses de nacido, Carlos Zambrano llegó emocionado a nuestro país para este partido. En los trabajos convenció a José del Solar y, rápidamente, se ganó un puesto en la oncena titular de la Selección Peruana. Aquella noche del 26 de marzo de hace doce años, el jugador formado en la Academia Cantonao hizo dupla central con Ernesto Arakaki. Ambos debían cuidar el arco de George Forsyth.

Daniel Chávez, Donny Neyra y Raúl Fernández, ingresó en el segundo tiempo, también hicieron su debut aquella noche. (Foto; GEC)

Perú no había empezado bien las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. En medio de un arranque sin triunfos (dos empates y dos derrotas), el caso del Golf Los Incas pegó duro entre los hinchas. Sin triunfos desde setiembre de un año antes, el equipo de ‘Chemo’ necesitaba urgente volver a ganar para calmas la situación. Al ‘Kaiser’ le tocó vestir la camiseta número 14, que hasta ahí era propiedad de Claudio Pizarro.

Forsyth; Prado, Zambrano, Arakakaki, Hidalgo; Jayo, Neyra, Miguel Torres, Cominges; Rengifo y Chávezfueron los elegidos para este amistoso. Carlos Zambrano controlaba bien a Gómez y Alpizar, cuando Hernán Rengifo adelantó a la bicolor a los 32′. Todo era alegría hasta que, cinco minutos después, Juan Cominges comete un penal y Alejandro Alpízar igualó las cosas. Así se fueron al descanso.

Al inicio del segundo tiempo, una jugada preparada inclinó la balanza a favor de Perú. Juan Cominges cobra un tiro libre por la banda derecha, manda el balón al primer palo y Ernesto Arakaki lo cabecea al corazón del área. Allí, Carlos Zambrano le gana en el salto a Díaz, conecta de cabeza y anota su primer gol en la Selección Peruana. Un debut soñado para el defensor central, quien meses antes solo veía a la bicolor por televisión, soñando con ser parte.

Ahí Perú dominó las acciones y Martin Hidalgo sentenció el marcador a los 52′. La bicolor derrotaba 3-1 a Costa Rica en su primer partido en la selva, así como el primero de Carlos Zambrano. Mejor estreno, imposible. “En ningún momento tomamos este partido como un amistoso, sino como si fuera uno oficial. El gol fue gracias al esfuerzo de mis compañeros y se lo dedico al Perú”, declaró el ‘Kaiser’ post partido.

De manera curiosa, este partido no se televisó por el alto costo de la transmisión desde Iquitos. Por ese motivo, la Selección Peruana no volvió a jugar allí. Además, fue el último partido de Juan Jayo, quien arrancó de titular, y Ernesto Arakaki, compañero en la zaga de Carlos Zambrano y quien le dio el pase gol, con la bicolor.

Así fue el primer gol de Carlos Zambrano con la Selección Peruana. (Foto: GEC)

El ‘Kaiser’ esperó cuatro años para volver a celebrar un gol con la Selección Peruana. El 11 de setiembre de 2012, esta vez al mando del ‘Mago’ Markarián, Perú enfrentaba a Argentina por Eliminatorias en Lima. A los 21 minutos, se dio una jugada preparada muy parecida a la que acabó en su anotación ante Costa Rica, esta vez con balón en movimiento.

En el círculo del medio campo, Carlos Lobatón le entrega el balón a Rinaldo Cruzado, quien rápidamente da pase largo a Luis Advíncula, quien estaba en el lado derecho del área. ‘Bolt’ da dos pasos, manda el balón al corazón del área, por abajo, y Carlos Zambrano sorprende a los dos centrales argentinos por atrás para anotar. Finalmente, la bicolor igualó 1-1.

Un año después, el 10 de setiembre, Carlos Lobatón mandó un tiro libre por derecha para que Carlos Zambrano remate de cabeza y le anote a Venezuela en Puerto La Cruz. Este tanto solo sirvió para maquillar la derrota por 3-2 ante la ‘vinotinto’, que nos dejaba sin chance de clasificar al Mundial de Brasil 2014. Fue su segundo y último gol en Eliminatorias.

Ya con Pablo Bengoechea como entrenador, Carlos Zambrano volvió a marcar de cabeza, en este caso tras un tiro de esquina, en un amistoso ante Irak. La Selección Peruana ganó este encuentro por 2-0 en la lejana Asia. El defensor no volvió a marcar con camiseta bicolor.

Carlos Zambrano jugó el Sudamericano Sub 20 un año antes y después (2007 y 2009) de su debut con la Selección Peruana adulta. (Foto: GEC)

Carlos Zambrano, doce años después, suma 53 partidos con la Selección Peruana. Fue convocado a las Eliminatorias de 2010, 2014 y 2018, en las que llegó a los 22 encuentros. Además, jugó diez partidos en las ediciones 2015 (tercer lugar) y 2019 (finalista) de la Copa América. Completan esta lista los 21 amistosos que dijo presente en nuestro combinado patrio.

Por su seguridad en la zona posterior y no temerle a ningún delantero rival a sus 18 años, Zambrano se ganó un lugar importante entre todos los hinchas de la selección. El defensor era el símbolo de la ‘renovación’ del equipo de ‘Chemo’. Algunos se animaron a llamarlo el ‘capitán del futuro'. Tuvo también una destacada actuación con Markarián, pero su aceptación fue bajando.

Fue una tarjeta roja ante Chile en las semifinales de la Copa América 2015 lo que alejó a Carlos Zambrano de los hinchas, que alguna ves lo pedían a gritos. Luego de una suspensión por doble amarilla ante Venezuela, en marzo de 2016, Ricardo Gareca lo dejó de convocar hasta la Copa América 2019. En ese torneo, fue titular y una de las figuras de la bicolor en su campaña hasta la final. De esta manera, renació el romance con la afición peruana.

Ahora con 30 años, Zambrano juega en el Boca Juniors de Argentina y es titular indiscutible en la defensa central de la Selección Peruana. La carrera del ‘Lucio peruano’, apodo de 2007, volvió con todo tras varios meses sin jugar en el Dinamo de Kiev. Por el bien de nuestra bicolor, ojalá sigan sus éxitos y logremos clasificar a Qatar 2022.