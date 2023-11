Somos últimos de Sudamérica y con justa razón. Suena duro, pero esa es la realidad y no tiene por qué asustarnos. Porque la Selección Peruana de Juan Reynoso se ha encargado de hacer trizas una ilusión que nos mantenía unidos. Nos quitó la esperanza y la poca alegría en tres meses. Y a cambio no nos ha entregado nada. Verla enfrentar cada partido por Eliminatorias ya no es lo mismo. Algo cambió y cuesta recuperarlo. La Bolivia más discreta de los últimos años nos ganó 2-0 en La Paz. Lo hizo sin pasar apuros, sin ser una maravilla de equipo y sin ofrecer algo mejor de sí mismo. Y si ni siquiera podemos con un rival en su peor momento, ¿por qué deberíamos seguir creyendo en que remontar la clasificación es posible?

Pero haré una pausa, dejaré el corazón de lado y escribiré con la razón. Ya no en caliente, porque serían otras palabras las que estuviesen aquí; sino en frío, pero con la misma pasión. La derrota duele porque nos deja en el fondo de la tabla, hundidos con apenas un punto, sin hacer goles y conviviendo con la desesperación. Nos superan Bolivia, Paraguay, Chile y Venezuela, nuestros rivales directos por ese bendito séptimo lugar que permite ir al repechaje. Pero hoy lo vemos de lejos, porque este Perú no sabe ganarle a nadie. No encuentra una manera de enderezar su camino y comete los mismos errores de siempre: un técnico experimental, titulares con rendimientos bajos, poca asociación de juego y el gol eterno que nunca llega. Contra Bolivia vimos más de lo mismo. Perú salió con una alineación inédita por decisión de Reynoso. El 4-2-3-1 se mantuvo, pero con otros intérpretes. ¿Puso a quiénes queríamos ver? Sí, pero también insistió con quienes no están en buen nivel. Carlos Zambrano y Alexander Callens fueron un semáforo en verde atrás. Pocas coberturas, flexibilidad en la marca y errores no forzados que permitieron los goles del rival. Hubo errores en defensa, quizá la peor que vimos desde que las Eliminatorias empezaron, y el rival supo aprovecharlos. Zambrano erró en interceptar un pase filtrado a Henry Vaca, quien remató de derecha ante la pasividad de Callens y batió a Pedro Gallese. Fue el 1-0 a los 20′ que nos golpeó la ilusión. La sensación tras el gol de Vaca fue de derrotismo, una especie de inseguridad respecto a lo que éramos capaces de hacer con la pelota. Perú buscó asociarse en el mediocampo y tratar de reaccionar. Allí, dentro de todo lo malo, Piero Quispe fue lo único bueno. Su debut era lo más esperado por el hincha y el volante de Universitario hizo lo que pudo. Trató de abrir los espacios, de generar juego y de acercarse a Gianluca Lapadula, el jugador que más buscó en el primer tiempo. Un cabezazo del ‘Bambino’ cortó la mala racha de minutos sin rematar al arco; pero eso todavía era insuficiente. La claridad de Quispe no alcanzó para llevar peligro, y los intentos de Franco Zanelatto y Joao Grimaldo por los extremos quedaron en meras intenciones. ¿Mejoramos en el segundo tiempo? La inacción de la bicolor hizo todo más difícil. Errábamos los pases, perdíamos las divididas y nos costaba resistir en la altura. Es lógico que el desgaste es el doble, pero no tuvimos otros recursos para aprovecharlos y equilibrar la balanza. En el complemento, Reynoso envió al campo a Bryan Reyna y Paolo Guerrero para refrescar a su equipo, que antes de esa modificación había intentado con Quispe, Lapadula y Zanelatto. Y tampoco resultó. Por más que lo intentamos con el ‘Depredador’ y su remate directo que pegó en un defensa boliviano; por más que desbordamos con Reyna por izquierda hasta pisar la última línea del campo; por más que construimos paredes con Quispe y compañía, pudimos encontrar el camino al gol. También entraron Sergio Peña y Luis Advíncula como una manera de darle más aire al equipo. Eran los mejores minutos de Perú, aunque con tropezones y sin tanta lucidez, pero teníamos el balón y habíamos recuperado la actitud. Sin embargo, a los 87′, cuando la ilusión por el empate había regresado, la pasividad en la marca permitió el gol de Ramiro Vaca. Callens lo esperó tanto que el boliviano tuvo tiempo de acomodarse y patear. Y con el segundo tanto de la ‘Verde’ se acabó todo. Ni siquiera ese penal a Reyna, cobrado por el árbitro y rectificado por el VAR después, levantó el ánimo del hincha peruano. Ellos esperaron el pitazo final para descargar su furia contra Reynoso. “¡Fuera Reynoso, fuera Reynoso!”, era el grito en las tribunas del Hernando Siles, lo que refleja el sentir de la afición. Y cuando un equipo no engancha con su gente o está dividido, es más difícil lograr los objetivos. Hoy, somos últimos de Sudamérica y el Mundial está cada vez más lejos. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Bolivia vs. Perú (2-0): minuto a minuto e incidencias del partido

¡'Fierrazo’ inatajable! Gol de Henry Vaca para el 1-0 de Bolivia vs. Perú en La Paz

¡Casi llega el 1-1 para Perú! El sorpresivo cabezazo de Lapadula frente a Bolivia

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 5