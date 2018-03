Selección Peruana: ¿cuántas veces ganó jugando en Estados Unidos?

No es ningún secreto decir que la Selección Peruana en su historia no ha tenido una relación exitosa con los triunfos. Cuando llegan, nos generan una alegría incomparable, que se repetirá al siguiente. Esta semana, la bicolor jugará dos partidos en Estados Unidos, país donde no nos ha ido nada mal ya que ganamos once veces allí.

Son ocho los estados más el distrito federal de Washington DC en lo que ha jugado la bicolor en Estados Unidos ante selecciones mayores. California es donde más veces jugó la Selección Peruana al sumar once partidos, el último ante México en 2012. En donde más veces celebró triunfos fue en Orlando con cuatro. La más recordada fue en la Copa Oro 2000 de la CONCACAF, cuando Perú pasó a semifinales tras derrotar 5-3 a Honduras.

De nuestros once triunfos, cuatro fueron en el Estado de Orlando, tres en California y uno en New Jersey, Massachusetts y Washington. Nuestra más reciente celebración fue en el histórico triunfo ante Brasil en la Copa América Centenario 2016 en la ciudad de Foxborough. El polémico gol de Raúl Ruidíaz tuvo en pánico a la afición hasta que el árbitro lo dio como válido.

Solo en Miami, la Selección Peruana ganó dos de siete partidos. La última vez fue ante Venezuela en 2003, con un buen gol de Alfredo Carmona para los dirigidos por Paulo Autuori. Casualmente, este fue el más cercano antecedente jugando allí. En Nueva Jersey también jugamos siete veces y solo celebramos en una, a México en un convulsionado amistoso hace quince años. Claudio Pizarro el primero de los tres goles de la blanquirroja a los 19 segundos.

La Selección Peruana ha jugado en varios estados en en país norteamericano. (Investigación: Eduardo Combe / Infografía: Marcelo Hidalgo) La Selección Peruana ha jugado en varios estados en en país norteamericano. (Investigación: Eduardo Combe / Infografía: Marcelo Hidalgo)

Perú en Estados Unidos ARIZONA Partidos: 1 Ciudades: 1 (Glendale) Ganados / Empates / Perdidos: 0 / 1 / 0

La Selección Peruana nunca ganó así como no perdió en el estadio de Arizona. (Foto: AFP / Video: YouTube)

CALIFORNIA Partidos: 11 Ciudades: 5 (Los Angeles, Mission Viejo, Pasadena, San Diego y San Francisco) Ganados / Empates / Perdidos: 3 / 4 / 4

California es el estado en donde más veces ha jugado la Selección Peruana. El último triunfo fue en 2003 ante Guatemala. (Foto: Getty Images) California es el estado en donde más veces ha jugado la Selección Peruana. El último triunfo fue en 2003 ante Guatemala. (Foto: Getty Images)

FLORIDA Partidos: 10 Ciudades: 2 (Fort Laudardale y Miami) Ganados / Empates / Perdidos: 4 / 2 / 4

Florida es el estado en donde más veces ha ganado la Selección Peruana. Además es donde más goles anotó, con 12. (Foto: Getty Images / Video: YouTube)

ILLINOIS Partidos: 1 Ciudades: 1 (Chicago) Ganados / Empates / Perdidos: 0 / 0 / 1

Perú solo jugó una vez allí en un terrible amistoso ante México en 2008. Perdimos 4-0 de manera contundente. (Foto: Getty Images / Video: YouTube)

MASSACHUSETTS Partidos: 1 Ciudades: 1 (Foxborough) Ganados / Empates / Perdidos: 1 / 0 / 0

Raúl Ruidíaz anotó un polémico gol ante Brasil en el único partido de la Selección Peruana en Massachusetts. (Foto: Getty Images / Video: YouTube)

NEW JERSEY Partidos: 7 Ciudades: 1 (East Rutherford) Ganados / Empates / Perdidos: 1 / 4 / 2

Uno de los partidos más recordados de Perú en Estados Unidos fue el triunfazo por 3-1 ante México en 2003. (Foto: AP / Video: YouTube)

TEXAS Partidos: 1 Ciudades: 1 (Houston) Ganados / Empates / Perdidos: 0 / 1 / 0

La 'Selección del futuro' de Sergio Markarián empató sin goles ante Honduras en un aburrido amistoso en 2012. (Foto: USI / Video: YouTube)

WASHINGTON Partidos: 1 Ciudades: 1 (Seattle) Ganados / Empates / Perdidos: 1 / 0 / 0

La bicolor debutó en la Copa América Centenario con un triunfo ante Haití en Seattle. (Foto: AFP / Video: YouTube)

WASHINGTON DC (Distrito Federal) Partidos: 2 Ganados / Empates / Perdidos: 1 / 0 / 1

La Selección Peruana ganó uno de sus dos partidos en la capital de Estados Unidos, fue ante El Salvador en 2016. (Foto: AFP / Video: YouTube)

