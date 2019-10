Con Benavente y sin Cueva : la lista de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Colombia y Chile

Llegó el ansiado día. Ricardo Gareca oficializó la lista de convocados para los amistosos que afrontará la Selección Peruana ante Colombia y Chile el 15 y 19 de noviembre, respectivamente. Paolo Guerrero volvió a ser considerado por el ‘Tigre’, teniendo en cuenta el buen momento que vive en tierras brasileñas con Internacional de Porto Alegre.

Lista de 23 convocados a la Selección Peruana para los amistosos FIFA ante Colombia y Chile

Como era de esperar, Christian Cueva no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca para los amistosos FIFA 2019, debido a que el volante no tiene continuidad en Santos, club que es dirigido por Jorge Sampaoli. A esto se suma otra complicación.

" Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Empeoró debido a la situación que ocurrió. No asistió al entrenamiento del sábado, sin explicación. Aún no lo hemos decidido. Existe la idea de que surgirá algo para que el club pueda pensar. Todavía existe la posibilidad de hacerle algo para el próximo año. Ya no juega en Santos este año. Para que eso suceda, debes tener otra parte que lo quiera. La idea es hacer algo por él fuera de Santos el próximo año”, destacó Paulo Autuori, manager del club paulita.

Sumar unos minutos con la Selección Peruana ante Uruguay en Lima fue suficientes para que Ricardo Gareca se convenza de la importancia de tener a Carlos Ascues entre sus filas. El ‘Patrón’ demostró capacidad y, sobre todo, atrevimiento.

Tras ser muy cuestionado por un sector de hinchas, el DT de la Selección Peruana dejó fuera a André Carrillo, quien jugará la final de la Champions de Asia. A esta lista se sumó Gabriel Costa, que milita en Colo Colo.

