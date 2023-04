Con 39 años, a Paolo Guerrero le ha tocado alternar entre oncenas titulares y la banca desde que llegó a Racing, pero viene siendo inicialista en los dos últimos partidos de su equipo. Ante Atlético Tucumán, más allá del resultado, jugó los 90. Al parecer, su rendimiento está convenciendo cada vez más a su técnico Fernando Gago, quien lo ha recompensado con más minutos.

Seguramente no es el mismo Paolo Guerrero de hace unos años. Es inevitable que el paso de los años merme en el rendimiento de cualquier jugador. Pero la jerarquía se gana con el tiempo y eso pesa en cualquier equipo, en cualquier situación. Por eso, en Racing, el ‘Depredador’ es clave. Su sola presencia le da otro peso al equipo. Eso no pasa desapercibido para su técnico, sus compañeros, los hinchas de la ‘Academia’, e incluso para los relatores argentinos, que no se sonrojan al momento de elogiar al goleador peruano. Eso sin contar que Paolo no desentona. Se mueve en el área y aporta al juego. Este lunes no jugó su mejor partido –nadie en Racing lo hizo–, pero siempre participa y contribuye.

Su momento no debe pasar desapercibido para nadie. Sobre todo pensando en lo que se le viene a la selección peruana. Porque es un hecho que Juan Reynoso está atento a lo que viene haciendo Paolo Guerrero en Argentina. Ya lo dijo el técnico de la bicolor hace poco más de un mes: “Está claro que Paolo acá tiene un lugar y ese lugar se completará con él, cuando estemos seguros de que más que complicarlo lo estemos ayudando. Si él completa un juego o tiene 70 minutos, seguro ahí será una opción importante. Cuando veamos a ese Paolo que todos añoramos, va a estar acá, seguro”.

Con el correr de las semanas, las ‘condiciones’ de Juan Reynoso se han cumplido. Paolo Guerrero cada vez suma más minutos en Racing. El último lunes, el ‘9′ fue titular por segundo partido consecutivo –el anterior había sido por la Copa Libertadores– y jugó los 90 minutos por primera vez desde que llegó a Avellaneda. Incluso, logró anotar, pero su tanto fue anulado por una revisión milimétrica del VAR. Sin contar ese, lleva tres tantos con la camiseta de la ‘Academia’.

Perú es una selección a la que no le sobra nada. Mucho menos alternativas en ataque. De momento, la única carta de gol de la bicolor es Gianluca Lapadula, de gran presente en el Cagliari de la Serie B de Italia. Alex Valera también atraviesa un buen momento en Universitario, aunque no es titular fijo. En tanto, Raúl Ruidíaz viene encontrando su mejor nivel en Seattle Sounders de la MLS, aunque carga la pesada mochila de las críticas por su nivel con la selección peruana. Así, como pronóstico Juan Reynoso, Paolo Guerrero –ahora sí– asoma como una opción real. ¿Alguien podría cuestionarlo?

Quizá el único argumento sea su edad. Claro, 39 años pesan e inevitablemente hacen pensar en que la efímera carrera de futbolista esta por llegar a su fin. Pero como el mismo Paolo Guerrero ha dicho “para el fútbol no hay edad”. La jerarquía que aún puede ofrecer el ‘Depredador’ a la selección peruana es incuestionable. Y mientras tenga el nivel y las ganas hay que aprovecharlo. Y disfrutarlo. Un goleador como él no nace todos los días. Paolo tiene más por dar.





