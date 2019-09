¡Con Carlos Zambrano! Sigue EN VIVO el tercer entrenamiento de la Selección Peruana en Estados Unidos

La Selección Peruana cumplirá su tercer día de entrenamientos en Estados Unidos con la presencia de Carlos Zambrano. El 'León' arribó el martes por la tarde a New Jersey y esta mañana cumplirá su primera práctica de cara al partido amistoso con Ecuador.

Será el primer entrenamiento en el que Ricardo Gareca cuente con el equipo completo. En la cancha del complejo RBNY Training Facility, el 'Tigre' ensayará el once que mandará al campo de juego este jueves a las 7 p.m. (hora peruana).

“Siempre es bueno formar parte de la selección. Lástima que llegué un día tarde, pero la motivación igual es total”, aseguró Carlos Zambrano a su arribo a Estados Unidos.



Aún no sabe si será de la partida en ambos duelos. Solo piensa en acoplarse lo antes posible. “Me gustaría jugar ambos. Si el profesor me requiere, estaré ahí. Los partidos ante selecciones sudamericanas son importantes, no hay que verlos como amistosos”, añadió.

En horas de la tarde el entrenador de la Selección Peruana hablará en conferencia de prensa sobre el encuentro ante Ecuador que se jugará en el Red Bull Arena.

Carolos Zambrano llegó a Estados Unidos. (Video: Fernando Sangama)

