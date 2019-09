Selección Peruana: así votó Ricardo Gareca en los premios FIFA The Best

En la ciudad de Milán, Italia, se entregó el FIFA The Best 2019. El ganador fue Lionel Messi y en la votación estuvieron considerados jugadores y entrenadores de todo el mundo, entre ellos Ricardo Gareca , técnico de la Selección Peruana.

¿Por quiénes votó el 'Tigre' para elegir al mejor jugador y el mejor entrenador en el FIFA The Best? Ricardo Gareca eligió como su favorito a Lionel Messi (Barcelona) escoltado por Kylian Mbappé (París Saint-Germain) y Mohamed Salah (Liverpool).

Para elegir al mejor entrenador, los votos de Ricardo Gareca fueron por su compatriota Marcelo Gallardo (River Plate), escoltado por Mauricio Pochettino (Totteham Hotspur) y Jurgen Klopp (Liverpool), este último ganador del FIFA The Best 2019.

Ricardo Gareca fue uno de los primeros entrenadores nominados al premio FIFA The Best 2019, pero el DT de la Selección Peruana no logró pasar la ronda preliminar.

