Súbitamente, Carlos Zambrano reabrió un debate antiguo: “Hubiera sido lindo que Claudio Pizarro estuviera en el Mundial”, dijo. El zaguero de Boca Juniors, incluso, sugirió un partido de la bicolor para despedir al atacante de 41 años. “Le merecemos mucho respeto”, precisó el ‘León’.

Nadie duda del éxito de la carrera del ‘Bombardero’ en Alemania, producto de su olfato goleador y profesionalismo A-1. Es ídolo del Werder Bremen y muy respetado en Bayern Munich, donde ganó 17 títulos, incluyendo la Champions, la Intercontinental, el Mundial de Clubes y la Supercopa. Pero recordar su paso por la selección es como derramarle alcohol sobre una herida que no cierra.

Y es eso lo que, sin querer, hace Zambrano. Me parece...

“Aunque a más de la mitad del país no le gusta Claudio, la realidad es otra, porque él es el jugador más clave para todos nosotros”, había declarado el ‘Káiser’. Y volverá a abrir la polémica en redes sociales. Las fuertes críticas al delantero que en cinco Eliminatorias convirtió solo 6 goles. El argumento de que apenas Ricardo Gareca lo ‘borró’, la selección mejoró tanto que no paró hacía Rusia 2018. Y no faltará quien recordó el escándalo del ‘Golf Los Incas’, en 2007. ¿Ya ven? ¿Es necesario ese bullying?

Claudio Pizarro no jugó el Mundial porque no lo merecía. Y no debe tener un partido de despedida con la bicolor porque no lo necesita. Consejo de ‘pata’: Si quieren pedir homenajes para ‘Pizza’, que sea en Alemania, donde sí triunfó y la hinchada lo valora y aprecia. Todos debemos sentir orgullo de que un compatriota sea valorado en el extranjero, ¿no?

