En México, al igual que en nuestro país, se encuentran cumpliendo cuarentena con el fin de evitar la propagación del coronavirus, motivo por el cual la Liga MX está paralizada. Dentro de la presente liga, se encuentra Yoshimar Yotún que milita en el Cruz Azul.

En una entrevista con ESPN, el jugador peruano contó sus experiencias y anécdotas. “He tenido la suerte de llegar a equipos donde me querían los entrenadores. En todos los clubes, siempre me ha querido el técnico”, sostuvo Yoshimar Yotún.

Asimismo, Yoshimar Yotún consideró la importancia de jugar fuera del país. “La dedicación y responsabilidad de ser extranjero me hizo crecer. En todos los equipos he tenido bastante protagonismo y eso me deja tranquilo. Eso quiere decir que defendí los colores de mi equipo con mucha garra”, señaló el volante del club mexicano.

Yoshimar Yotún presentó una lesión antes de la cuarentena en México. “Ahora estoy a las órdenes del Cruz Azul pero también charló con la gente de la selección. Estoy haciendo los ejercicios que me mandó mi club. Estoy mejor de la lesión. En dos semanas tengo otra resonancia y lo más probable es que ya pueda hacer trabajos para pasar al campo con mis compañeros”, declaró ‘Yoshi’.

‘Yoshi’ a Universitario de Deportes

Sporting Cristal fue el equipo peruano por el que más tiempo jugó Yoshimar Yotún; sin embargo, en una conversación con Edison Flores, ‘Yoshi’ se deshizo en elogios por Universitario de Deportes.

Yotún recordó la oportunidad en la que, con Sporting Cristal, jugó un amistoso previo a una ‘Noche Crema’ en el Estadio Monumental y contó lo impresionado que quedó al ver al coloso de Ate repleto. “Luego venía la ‘Noche Crema’ y fue impresionante, lleno total, los hinchas prendieron las luces de su celular y realmente qué hinchada tiene la 'U'”, contó Yotún.

“¿Te imaginas yo en la 'U'... la verdad es que tengo camisetas de la 'U', me las he probado... ¡y me quedan muy bien!", aseguró el futbolista de 30 años.

