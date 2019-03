Calidad sobra: Yoshimar Yotún y el elogio que le hizo a los goles que anota con la Selección Peruana [VIDEO]

Quiere mojar en el Perú vs. Paraguay. El buen ambiente en los entrenamientos de la Selección Peruana en New Jersey es pan de cada día. Los jugadores se reencontraron con sus compañeros y las risas no fueron ausentes en los trabajos de la bicolor.

Cuando finalizó el segundo día de entrenamiento, Yoshimar Yotun se animó a declarar para la prensa que se encontraba en el lugar de entrenamiento. El volante peruano recordó un gol que le hizo a El Salvador en el 2016, próximo rival de la Selección Peruana para estos amistosos.

Yoshimar Yotún. (Foto: Daniel Apuy / GEC) Yoshimar Yotún. (Foto: Daniel Apuy / GEC)

"Yo cuando hago goles, hago golazos", reveló Yoshimar Yotun, provocando la risa de los periodistas. En aquella oportunidad, la Selección Peruana superó por 3-1 a El Salvador en Washington.

Además, el seleccionado peruano dijo sentirse contento por volver a ver a sus compañeros luego de cuatro meses. "Siempre es bueno venir a la Selección. Es un ambiente bueno y familiar. Es lindo reencontrarme con mis amigos.", añadió Yoshimar Yotun.

Yoshimar Yotún declaró luego del segundo día de entrenamiento de la Selección Peruana. (José Luis Saldaña)

La Selección Peruana chocará ante Paraguay y El Salvador este 22 y 26 de marzo, respectivamente, a las 7:00 p.m. (hora peruana), en Estados Unidos.

Selección Peruana: mira el gol que recordó Yoshimar Yotun

La Selección Peruana entrenó a 5 grados. (Vídeo)

