Yoshimar Yotún habló sobre el penal que 'picó' en el duelo ante Tijuana por la Liga MX

Yoshimar Yotún pasa por un buen momento futbolístico. El peruano tiene continuidad en Cruz Azul y, aunque no jugará ante Ecuador, debido a una sanción roja que arrastra, vestirá la 'bicolor' en el duelo ante Brasil.

El volante de la Selección Peruana anotó un golazo la semana pasada en el duelo ante Tijuana por la Liga de México. Se le dio la oportunidad de patear un penal y el futbolista aprovechó para hacer una jugada impecable 'picando' la pelota.

"Fue mi primer penal en México, obviamente los arqueros todavía no me conocen en ese rubro. Si ellos podrían ver un penal tendría que ser ante Uruguay que la tiré cruzada pero desde que yo cogí la pelota supe que la iba a pinchar. Me la jugué y salió bien", sostuvo el futbolista.

"Yo tengo mi palo pero siembre trato de practicar el otro palo y la 'pinchada'. El que es el encargado de las pelotas paradas me dijo que se había asustado porque el partido iba 1-1 y porque la cancha era sintética pero yo le dije que esté tranquilo, que es la especialidad de la casa", continuó.

Los jugadores de la 'bicolor' siguen llegando hasta Estados Unidos para disputar los partidos amistosos de Perú ante Ecuador y Brasil, programados para el 5 y 10 de setiembre respectivamente.

