Sentimientos encontrados. Yoshimar Yotún se convirtió en un referente de la Selección Peruana e, incluso, es uno de los ‘inamovibles’ de Ricardo Gareca en el esquema del combinado bicolor. El exjugador de Sporting Cristal confesó ser hincha del equipo celeste, aunque esto se concretó tras su paso por La Florida.

“Soy hincha de Sporting Cristal. Antes no lo era, pero ellos me ayudaron mucho. Mi mejor regalo para la institución fue hacerme hincha. Yo quiero retirarme en el equipo celeste, pero me gustaría jugar en Sport Boys por un tema de agradecimiento a mi papá”, sostuvo el jugador de Cruz Azul en diálogo con Movistar Deportes.

Yoshimar Yotún se recuperó de una lesión, aunque tendrá que esperar para volver a las canchas unos días más debido a la postergación de encuentros a raíz de la propagación del coronavirus, lo que también ocasionó que la Selección Peruana no pueda debutar en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

En Sporting Cristal se suman a la lucha contra en coronavirus

Sporting Cristal es uno de los equipos más populares del país, por lo que cuenta con miles de seguidores en sus distintas redes sociales. Por ello, aprovechan todos los días para hacer importantes recordatorios a la afición celeste sobre la importancia de quedarse en casa y lavarse frecuentemente las manos.

La Selección Peruana también es parte de estos importantes mensajes que espera crear conciencia en los amantes del balompié en esta cuarentena por la propagación del coronavirus. Cabe destacar que los campeonatos fueron paralizados para poder controlar la expansión de esta enfermedad en el mundo.

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza entrenó con indumentaria blanquiazul

Jean Deza entrenó con indumentaria blanquiazul (Video: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR