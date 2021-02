La Selección Peruana se va mentalizando en lo que serán sus partidos frente a Bolivia y Venezuela, válidos por las Eliminatorias sudamericanas Qatar 2022, y Yoshimar Yotún es uno de los que podría integrar la nómina de Ricardo Gareca. El jugador de Cruz Azul sabe que no se pueden dejar más puntos en la competencia, por lo que confía que estos duelos serán en los que el cuadro blanquirrojo recuperará su identidad.

“Esta fecha nos puede permitir volver a encontrarnos. Tuvimos cuatro partidos y, pese a los resultados, siento que el balance es positivo. Tenemos que volver a las raíces, volver a lo que éramos como selección y tratar de pasar a los rivales por encima. La idea es poder sumar, nos estamos preparando. Las cosas están difíciles y nos preocupa poder encontrarnos una vez más como equipo”, sostuvo el mediocampista nacional en entrevista a ‘Con don deportivo’.

Yoshimar Yotún sabe que es uno de los elementos de la Selección Peruana más importantes de los últimos años, pero no por eso se duerme en sus laureles y promete seguir dando lo mejor de sí, desde donde le toque estar ante Bolivia y Venezuela.

“Me siento importante dentro de la Selección Peruana, pero no me creo más que nadie. Soy importante fuera y dentro. Dentro tratando de hacer mi trabajo y cuando estoy fuera, tratando de aportar. La decisión siempre la tiene el entrenador y yo siempre estaré al 100% y me sentiré así, siempre me he manejado así en el transcurso de mi carrera”, añadió el futbolista de Cruz Azul.

La Selección Peruana no se mueve en el ránking FIFA

Sin novedades para la Selección Peruana en la reciente publicación del Ranking FIFA. Este jueves, en la primera difusión oficial del 2021, el conjunto nacional su ubicó en el puesto 25, el mismo lugar que ocupó en el cierre del año pasado. El elenco dirigido por Ricardo Gareca también mantiene un total de mil 512 puntos.

La situación de la escuadra blanquirroja puede cambiar en la próxima clasificación, pues el conjunto nacional entrará en acción en marzo. La Bicolor volverá al ruedo en la quinta y sexta jornada de las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo Qatar 2022.





